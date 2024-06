Belen ‘d’ursizzata’ 4, Temptation 8, Infante leone 10: il pagellone tv

Il 19 luglio la Rai presenterà i nuovi palinsesti. I giochi sono chiusi. Le novità attese sulla rete ammiraglia? Praticamente non ci sta alcunché. Alla faccia del rinnovamento. I cambi più attesi sono: Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino e La vita in diretta che si allunga al sabato (nel pre festivo non ci dovrebbe essere Matano, bensì il tandem Marco Liorni – Emma D’Aquino). Per le fiction, autunno/inverno, dovrebbero vedersi le già annunciate nuove puntate de L’Amica Geniale 4 e Don Matteo 14. Una vera novità in effetti c’è, la fiction Mike, dedicata a Bongiorno. Fine. AAA cercasi innovazione, voto 1!

Belen Rodriguez ha annunciato il ritorno in tv nella prossima stagione, senza però specificare né dove né quando. Sembra che si sia fatta prendere dalla ‘d’ursite’, ossia dal vizio di auto promuoversi. Non resta che attendere e capire quali incredibili progetti tv intende. Esosa, voto 4!

Il Tim Summer Hits è sbarcato su Rai Uno. Nulla di particolare da segnalare. Carlo Conti ha fatto Carlo Conti, ha cioè presentato come al solito bene senza sbavature. Anche Andrea Delogu ha fatto il suo. Tutto secondo i piani, senza particolari sussulti (anche per quel che riguarda gli ascolti, 19.2% di share), voto 6,5!

Ha aperto i battenti anche Temptation Island. Come al solito Maria De Filippi e la sua squadra hanno centrato il cast, andando a scegliere coppie in grado di generare ‘follie’ quotidiane che, però, così follie non sono. Alla fine il programma continua a piacere in quanto chi lo popola non è poi così diverso dalle coppie medie italiane. Certo c’è qualche estremismo in più, ma la verità è che una buona fetta di popolazione si rispecchia inconsciamente in ciò che vede. Quel diavolaccio di Maria non ne sbaglia una, voto 8.

Milo Infante ha salutato il pubblico di Ore 14, programma che fa ascolti lodevoli su Rai Due e che nel corso della stagione è addirittura stato ostacolato dalla stessa Rai. Il conduttore non ha mai piegato il capo e in più frangenti, anche pubblicamente, si è scagliato giustamente contro la dirigenza. Nel chiudere il programma ha chiosato: “Siamo una trasmissione libera. A qualcuno piace, a qualcuno no. Qualcuno vorrebbe che andassimo avanti, qualcun altro che arrivassero altre cose…”. Mai piegare il capo e avanti tutta. Infante leone, voto 10!