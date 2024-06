Annuncio palinsesto Rai1: 6 novità, conferme, tagli e conduzioni

Quasi tutto fatto per i nuovi palinsesti Rai. Mercoledì 26 giugno il Consiglio di Amministrazione della tv pubblica si è riunito nella Capitale e durante il meeting l’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha presentato, con il Direttore Distribuzione Stefano Coletta, i piani dell’autunno-inverno 2024. A riferirlo è stata la stessa Rai attraverso una nota, ricordando che l’illustrazione ufficiale alla stampa dell’offerta televisiva sarà effettuata a Napoli il 19 luglio. Nel frattempo sono trapelati diversi retroscena su cosa è stato deciso. Di seguito il focus relativo alle trasmissioni di Rai Uno.

Palinsesto di Rai Uno autunno/inverno 2024

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’ammiraglia della tv di Stato, per quel che riguarda la programmazione autunnale, manterrà lo ‘scheletro’ della passata stagione. Poche le novità tra cui spicca una serata evento per omaggiare i 100 anni della radio e i 70 anni della tv dal titolo “Il primo secolo del servizio pubblico radiotelevisivo italiano“.

Sul versante fiction, dal 21 ottobre, sarà trasmessa la serie tv Mike con protagonista Claudio Gioè che, in due puntate, narrerà la storia di Mike Bongiorno. Inoltre saranno mandate in onda le attesissime nuove stagioni de L’amica geniale (quarta stagione) e Don Matteo (quattordicesima stagione).

Transitando all’intrattenimento, pioggia di riconferme: Tale e quale show con Carlo Conti, Ballando con le Stelle con Milly Carlucci, The Voice Kids con Antonella Clerici (e più avanti la versione Senior e Generation), Stanotte a… con Alberto Angela.

Inoltre Affari Tuoi, come risaputo, vedrà la conduzione di Stefano De Martino, salvo colpi di scena dell’ultima ora. Marco Liorni tornerà a timonare L’Eredità da dicembre, quando terminerà Reazione a Catena con Pino Insegno. Per Liorni anche un nuovo impegno. Il conduttore abbandonerà Italia Sì (la trasmissione è stata definitivamente chiusa), ma sarà di nuovo protagonista al sabato pomeriggio su Rai Uno. In arrivo una novità: il talk Il sabato in diretta, costola de La vita in diretta di Alberto Matano, che sarà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì. Liorni, nel giorno pre festivo, si scontrerà nuovamente con Verissimo e sarà affiancato da Emma D’Aquino.

Per quanto riguarda la seconda serata, ritorneranno in onda: XXI Secolo con Francesco Giorgino in onda il lunedì;

Porta a Porta con Bruno Vespa in onda il martedì, il mercoledì e il giovedì; Tv7 in onda il venerdì.

Le 6 novità di Rai Uno

Riassumendo, queste le sei novità: