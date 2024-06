Conduzione Affari Tuoi, De Martino rischia: la Rai opta per l’esame

Tutto fatto per Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi? Forse, ma non è detto. La Rai e soprattutto Banijay, che produce il popolare quiz show in grado di incollare milioni di telespettatori ogni sera innanzi allo schermo, non vogliono assolutamente fallire. La posta in gioco è troppo alta, l’eredità lasciata da Amadeus pesantissima. Così, come rende noto Dagospia, i vertici di Viale Mazzini hanno optato per una decisione inusuale: organizzare una sorta di esame al conduttore campano per vedere se sarà in grado di timonare la trasmissione.

La prova durerà cinque giorni e si svolgerà al Teatro delle Vittorie a Roma dal 24 al 28 giugno. Date che anticipano la presentazione dei palinsesti della tv pubblica che svelerà ufficialmente i propri piani il 19 luglio. Se tutto filerà liscio al test, De Martino sarà annunciato come nuovo presentatore di Affari Tuoi, altrimenti bisognerà trovare una alternativa in tempi rapidi. Con la scelta di fare “l’esame” si può anche agire su eventuali correzioni e dare le dritte giuste all’ex marito di Belen senza arrivare alla sostituzione, considerata l’extrema ratio.

Affari Tuoi, come si svolgerà il test

Ma in che cosa consisterà siffatto test? Verrà ricreato il contesto di una puntata del quiz show e De Martino sarà chiamato a dimostrare di avere le carte in regola per prendere il posto di “Ama”. Per quel che riguarda le prove al Teatro delle Vittorie, Rai e Banijay stanno cercano infatti dei figuranti speciali di “varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti finti concorrenti”, scrive Dagospia. Chi vuole partecipare a questa iniziativa dovrà saper interagire con il conduttore con “spigliatezza, buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo”.

Inoltre è stato sostenuto dal portale diretto da Roberto D’Agostino che la Rai ha dovuto cedere sulla vicenda della “prova” fortemente voluta da Banijay. La casa di produzione, se avesse potuto avere l’ultima parola sulla conduzione del quiz show, pare che avrebbe preferito Marco Liorni a Stefano De Martino, considerandolo più ‘rodato’ su programmi di questo tipo. La tv di Stato ha invece insistito per piazzare il presentatore partenopeo. Banijay alla fine ha detto sì, ma a patto che venisse effettuato un test. Ora non resta che attendere di scoprire se l’aitante ex allievo di Amici supererà o meno la prova. Buona fortuna!