Milo Infante chiude Ore 14 e rivela: “qualcuno preferirebbe che…”

Siamo ormai ad estate inoltrata e praticamente tutti i programmi che ci hanno accompagnato durante questa stagione televisiva sono giunti al termine. Tra questi, uno degli ultimi a salutare il proprio pubblico è stato Ore 14. La trasmissione di Rai 2 che racconta la cronaca nera è andata in onda oggi con la sua ultima puntata, chiudendo un’edizione di successi. Il concetto è stato ribadito anche dallo stesso Milo Infante in apertura. Poi nel momento dei ringraziamenti, il conduttore e Roberta Bruzzone hanno terminato la messa in onda con una sorta di frecciatina.

Nato nell’ottobre del 2020, Ore 14 è un programma che, partito tiepidamente, ha saputo pian piano conquistare la propria fetta di pubblico, fino a diventare uno dei prodotti più visti in tv durante la fascia pomeridiana.

Al successo del programma – nell’ultima stagione – ha contribuito anche il fatto che la concorrenza interna di Rai Uno ha faticato a decollare. Stiamo ovviamente parlando de La Volta Buona con Caterina Balivo che, sostituendo Oggi è Un Altro Giorno, non è mai riuscita a ottenere dati consistenti come quelli che conquistava la trasmissione di Serena Bortone.

Proprio per questo, la Rai ha più volte tentato di far eclissare il successo di Ore 14 a favore de La Volta Buona. La questione è stata anche sollevata dallo stesso Milo Infante, che non ha mai esitato a raccontare quale fosse la realtà dei fatti, tra sovrapposizioni degli stessi argomenti trattati e chiusure anticipate.

Nonostante questo, Ore 14 è comunque cresciuta negli ascolti, raggiungendo anche picchi del 12% di Share. Oggi il programma ha chiuso dopo una lunga stagione e lo stesso conduttore durante la puntata ha tenuto a far notare i dati crescenti dell’Auditel.

No, non è #TvTalk ma #Ore14. Milo Infante si loda e mostra in diretta gli ascolti della sua trasmissione, con tanto di grafico.#AscoltiTv https://t.co/fMhrYCB3Hl — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 28, 2024

Le dichiarazioni di Milo Infante e Roberta Bruzzone

Poi, al termine della diretta, Infante ha ringraziato il pubblico e gli addetti ai lavori per aver reso possibile la trasmissione. In questa occasione però, il presentatore si è lasciato andare a specifiche dichiarazioni, che suonano come vere e proprie frecciatine.

Il giornalista ha rivelato infatti che, a quanto pare, non tutti gradirebbero che il programma tornasse a settembre.

Siamo una trasmissione libera. A qualcuno piace ma a qualcuno non piace. Qualcuno vorrebbe che andassimo avanti e qualcuno preferirebbe che arrivassero altre cose

A seguirlo in questa “stoccata”, arriva anche Roberta Bruzzone, criminologa e opinionista fissa di Ore 14:

Mi dispiace tanto deludere le aspettative dei corvi ma torneremo più belli e forti che mai

Lo scambio di battute non cela molto mistero viste le dichiarazioni che lo stesso Infante ha fatto nel corso di questa stagione televisiva. Nonostante tutto questo però, chiudendo il programma il conduttore ha salutato i telespettatori confermando: Ore 14 tornerà a settembre.