Svolta importante per Belen Rodriguez a Le Iene. A un anno dal suo debutto nello show di Italia Uno la soubrette argentina si è ritrovata a condurre da sola lo storico programma Mediaset. Qualche settimana fa, a pochi minuti dall’inizio della diretta, Teo Mammucari è andato via, a quanto pare per un’accesa discussione con Davide Parenti, ideatore e autore del format. E così la 37enne si è ritrovata a presentare completamente sola…

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Belen ha ammesso che non è stato facile restare senza un partner accanto, soprattutto perché la Rodriguez preferisce condurre in coppia (nelle prossime puntate sarà però affiancata da Max Angioni):

“Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi. Cambia completamente il format, cambia tutto, all’inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore. Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile”

La Rodriguez ha rivelato di aver imparato molto a Le Iene da Teo Mammucari: la moglie di Stefano De Martino ha spiegato che la trasmissione non è così semplice da presentare visto che è un continuo up and down, ovvero si va velocemente da un argomento all’altro, da temi più seri a momenti di profonda leggerezza.

Belen Rodriguez ha poi affermato:

“Uno show tutto mio dopo Le Iene? Al momento non sento l’esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra. Critiche nei miei confronti? Da tempo non ci faccio più caso, non le percepisco, non le leggo. Sono interessata al lavoro che faccio e cerco di farlo bene. Ho quasi 40 anni e non ho tempo da perdere con queste cose”

Perché Teo Mammucari ha lasciato Le Iene

Secondo le indiscrezioni ci sarebbe stata una lite tra Teo Mammucari e l’ideatore e autore de Le Iene. Un’accesa discussione che sarebbe nata dopo un servizio del conduttore che sarebbe stato condiviso sui social network prima del previsto mandando su tutte le furie Davide Parenti. I diretti interessati, al momento, non hanno né confermato né smentito.

In un incontro con i giornalisti Pier Silvio Berlusconi ha chiarito che l’addio di Mammucari a Le Iene era previsto da tempo visto che il presentatore non aveva alcun contratto in esclusiva con Mediaset a lunga scadenza ma veniva riconfermato di puntata in puntata.

Il rapporto tra Belen e Teo Mammucari

Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno lavorato più volte insieme nel corso degli ultimi dieci anni. I due sono buoni amici e anche oggi, nonostante tutto, restano profondamente legati. Dopo il suo addio, Belen ci ha tenuto a salutarlo a Le Iene, ricevendo una risposta – un grazie di cuore – direttamente via Instagram da Mammucari.