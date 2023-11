Belen, chi le è vicino la smonta: e fortuna sono amici

Sono ormai mesi che Belen Rodriguez ha ufficializzato la sua relazione con l’imprenditore bergamasco, Elio Lorenzoni, e a oggi, dopo un periodo di lontananza dai social, la showgirl argentina è tornata a mostrarsi felice e sorridente ai suoi fans. Attualmente Belen si trova in vacanza alle Maldive con l’attuale compagno, il luogo che lei stessa ha definito come “del cuore” e nel quale negli anni ha portato Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, papà della sua seconda figlia Luna Marì, e infine Elio. Una vacanza meritata dopo il periodo difficile che ha passato e durante la quale, solo pochi giorni fa, ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio con tanto di diamante da capogiro postato su tutti i social.

Insomma, sembrerebbe che la showgirl sia finalmente riuscita a voltare pagina e che questo sia davvero un bel periodo per lei ma a quanto pare la realtà delle cose è ben diversa. Stando a quanto affermato dai suoi amici più stretti, Belen è tutt’altro che felice e, cercando di nascondere la delusione e il senso d’impotenza che la fine della storia d’amore con Stefano De Martino ha portato con sé, starebbe solo mentendo a se stessa.

Fonti vicine a Belen si dicono preoccupate per lei

“Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente”. Poche e semplici parole riportate dal settimanale Oggi e che la stessa Belen ha pronunciato poco tempo fa parlando della sua relazione con l’imprenditore bergamasco.

Come anticipato, le cose però sarebbero ben diverse e, stando a quanto riportato dal magazine, sono proprio gli amici più stretti di Belen a essere preoccupati per lei e pensare che in realtà il rapporto tra la showgirl e il futuro marito non sia altro che una copertura, una sorta di cerotto per guarire le ferite lasciate dall’ultima cocente delusione amorosa e dal crollo emotivo che ne è derivato. In effetti la storia d’amore con l’imprenditore bergamasco è nata dopo più di 12 anni di amicizia e, come in molti ricorderanno, poco tempo dopo la rottura (forse definitiva) con De Martino.

Lo stesso Fabrizio Corona, ex storico della showgirl argentina, qualche giorno fa ha parlato della storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: “Come Belen vi prende per il cu… e voi ovviamente ci cascate […] C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi sul suo sito di gossip.

La sofferenza per la fine della storia con De Martino

Stando a quanto dichiarato dalle fonti vicine a Belen, è stato proprio l’ultimo addio con l’ex ballerino di Amici e padre di suo figlio Santiago, a farla soffrire moltissimo e portarla a dimagrire ben 7 chili nonché a ritirarsi temporaneamente dai social perché, come lei stessa ha ammesso in più occasioni, non era stata in gradi di gestire la sovrapposizione mediatica del suo matrimonio.

Ecco quindi che l’amore di Elio sarebbe arrivato proprio nel momento in cui Belen era alla ricerca di affetto e attenzioni per colmare il grande vuoto lasciato dalla rottura del profondo legame con l’ex marito. Un modo per dimostrare all’uomo che l’ha fatta soffrire che può fare a meno di lui. Motivo per il quale nessuno tra gli amici della showgirl argentina crede che la storia con l’imprenditore bergamasco possa durare tanto: “chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito.”

Belen sta cercando di tenere la mente occupata

Insomma, stando a queste dichiarazioni, pare proprio che anche i progetti che la showgirl argentina sta facendo con Elio Lorenzoni, come per esempio la volontà di programmare una gravidanza, siano solo un modo per tenere la sua mente occupata e permetterle di non pensare alle delusioni personali e professionali che l’hanno letteralmente sopraffatta negli ultimi mesi. In effetti i fatti parlano chiaro anche da un punto di vista lavorativo: “ha rinunciato a Tu si que vales e non ha retto alla conduzione delle Iene. Molti dubitano degli annunci di un ritorno in tv e temono che con il nuovo fidanzato Rodriguez stia forse mentendo a se stessa”, si legge tra le pagine di Oggi.

Chissà se Belen deciderà di esporsi di più sulla questione e dire la sua. Al momento tutto tace e la showgirl continua a mostrarsi felice e serena accanto a Elio, parlando di lui come un uomo speciale che è stato in grado di portare una ventata di leggerezza nella sua vita in un momento nel quale ne aveva davvero bisogno.