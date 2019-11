Belen e Cecilia regalo al padre: “La desiderava da anni”, c’entra la moglie

Gossip Belen Rodriguez, il regalo sorprendente per il padre realizzato assieme alla sorella Cecilia

Le sorelle Rodriguez hanno pensato bene di realizzare il sogno del loro papà nel giorno del suo compleanno. A parlarne per prima è stata Belen che, tramite una Instagram story, ha spiegato che suo padre ha sempre voluto incidere un brano e, quest’anno, il suo desiderio si è concretizzato. Uno dei giorni più belli della sua vita. Gustavo Rodriguez ha portato con sé, dall’Argentina, la sua passione per la musica: ha suonato diverse volte la chitarra, accompagnando sua figlia Belen, in alcuni programmi televisivi, come per esempio il Festival di Sanremo.

Belen svela tutto su Instagram: ecco cosa ha scritto sul padre

Belen Rodriguez ha rivelato che la canzone incisa dal padre è dedicata a sua madre e che la sorpresa lo ha riempito di gioia. Un brano a cui seguiranno tanti altri? Chi lo sa, adesso Gustavo può ascoltare e riascoltare assieme a sua moglie il pezzo da lui stesso composto. Ecco cosa ha scritto Belen su Instagram (la storia è stata condivisa anche da Cecilia): “Per il suo compleanno, gli abbiamo fatto un regalo, una cosa che lui desiderava da anni: incidere una sua canzone, che ha scritto qualche anno fa per nostra mamma. Vederti felice mi riempie l’anima! Vi amo da impazzire”.

