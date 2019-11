Tú sí que vales, Belen Rodriguez sotto ipnosi: la conduttrice si propone a Raimondo Laino

Esperimento d’ipnosi a Tú sí que vales che sicuramente farà molto parlare di sé, visto che a un certo punto è stata proprio Belen Rodriguez a proporsi. Il nostro talento, Raimondo Laino, aveva ipnotizzato già venti persone e fatto bere un bicchiere con acqua salata a un ragazzo del pubblico spingendolo a credere che invece fosse dolce; tutto insomma non faceva pensare che la serata avrebbe preso quest’andazzo. Al solito però Tú sí que vales sa sorprenderci, e infatti all’improvviso ci siam trovati con Belen seduta accanto all’ipnotista che cercava di tranquillizzarla sottolineando sin da subito che non è possibile ipnotizzare qualcuno che non vuole farsi ipnotizzare.

Raimondo Laino a Tú sí que vales: l’ipnotista alle prese con Belen

L’esperimento con Belen è riuscito ma fino a un certo punto, nel senso che la conduttrice ha fatto cose che l’ipnotista le stava chiedendo ma non essendosi lasciata andare fino in fondo non è stata ipnotizzata totalmente. La Rodriguez ha confessato di essersi sentita strana, non ipnotizzata ma quasi, e ha dunque dato credibilità a un’esibizione che all’inizio non aveva convinto Rudy Zerbi. L’effetto dell’esperimento comunque è stato negativo sul pubblico che non ha premiato il talento di Raimondo Laino forse perché – almeno a detta di Maria De Filippi – spaventato dal fatto che qualcuno possa arrivare a prendere il controllo di qualcun altro. Alla fine comunque i “sì” della conduttrice, di Rudy Zerbi e di Gerry Scotti son serviti per promuovere che potrà quindi giocarsi la semifinale.

Il video di Belen Rodriguez ipnotizzata a Tú sí que vales

Il video di Belen ipnotizzata potete trovarlo su Witty TV, precisamente nella sezione dedicata ai video più ricercati: su Instagram e Facebook infatti il programma non ha caricato l’esperimento; qui di seguito vi lasciamo invece ad alcuni tweet postati durante l’esperimento d’ipnosi: