Belen e Cecilia: le sorelle Rodriguez non hanno festeggiato Natale insieme

Come hanno passato il Natale 2019 Belen e Cecilia Rodriguez

Belen e Cecilia Rodriguez si sono divise per Natale 2019. Le sorelle argentine hanno trascorso il 24 e il 25 dicembre in due posti differenti. La conduttrice di Tu si que vales ha scelto di passare le festività natalizie a Napoli, con la famiglia del marito Stefano De Martino. Anche Cechu ha seguito il suo cuore e il fidanzato Ignazio Moser a Trento. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha però sentito molto la mancanza della sorella maggiore tanto da condividere un pensiero in una storia di Instagram proprio la notte di Natale. “Belen, mi manchi”, ha scritto la 29enne, che è molto legata alla sorella maggiore. Con le due non c’erano neppure i genitori Gustavo e Veronica, volati al caldo dell’Argentina. Cecilia raggiungerà la coppia a Capodanno: la giovane ha deciso di trascorrere i primi giorni del 2020 in Sud America in modo da far conoscere Ignazio ad alcuni suoi parenti argentini.

Belen e Cecilia non passeranno neppure il Capodanno insieme

Se Cecilia Rodriguez volerà in Argentina con Ignazio Moser per Capodanno, non si sa ancora nulla sui progetti di Belen e Stefano per gli ultimi giorni del 2019. Lo scorso anno la soubrette si era concessa una lunga vacanza con amici in Sud America ma è probabile che ora si ritagli qualche momento romantico con il marito ritrovato.

Cecilia Rodriguez ha sofferto per il paragone con la sorella

In una recente intervista, Cecilia Rodriguez ha ammesso di aver sofferto per il continuo paragone con Belen: “Ho imparato a gestire le critiche…all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.