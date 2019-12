Cecilia e Ignazio presto in Argentina: “Partiamo per diventare una famiglia”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser volano in Argentina, per la prima volta insieme: un viaggio importante per la coppia

Nuovo e importante viaggio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo le feste di Natale. In una nuova intervista sul settimanale Gente, la coppia conferma l’amore che rende ogni giornata speciale. I due si scambiano importanti dichiarazioni, che parlano anche di famiglia. Sappiamo ormai bene che entrambi desiderano mettere su famiglia e diventare marito e moglie. Nel frattempo, mentre trovano stabilità e tranquillità, la sorella di Belen farà conoscere la sua terra a Ignazio. La coppia racconta che trascorrerà il Natale a Trento, nella tenuta della famiglia Moser. Dopo di che, voleranno in Argentina. Qui, ci saranno i genitori di Cecilia ad attenderli. Partiranno le presentazioni di famiglia per Ignazio, che conoscerà zii e cugini che ancora non ha visto. Non solo, la Rodriguez vuole presentargli anche la nonna paterna e tutti i suoi amici d’infanzia. Con grande emozione, Cecilia porterà il suo Moser nei luoghi dove è cresciuta. In particolare, la Rodriguez vuole far scoprire a Ignazio tutto ciò che ha contribuito a renderla la donna che è oggi.

Cecilia e Ignazio consolideranno il loro amore in Argentina: “Daremo inizio a qualcosa di speciale”

Un viaggio davvero importante quello che faranno Cecilia e Ignazio dopo le feste di Natale. “Voleremo in Argentina. Là, al caldo, daremo inizio a qualcosa di speciale. Partiamo per diventare una famiglia”, dichiara la coppia nel corso della sua intervista sul settimanale. “Lei e Ignazio diventeranno una famiglia”, si legge sulla rivista. Dunque, si tratta davvero di una vacanza che riuscirà a consolidare ancora di più la loro storia d’amore. Parole molto belle quelle che Moser riserva a Cecilia, l’unica donna con cui non ha paura a pensare a un futuro insieme. Ma anche la stessa Rodriguez, ribadisce nuovamente di sentirsi una persona felice e completa accanto a Ignazio. Solo ieri spuntava il gossip, prontamente smentito dal Moser, che vede quest’ultimo provarci con un’altra donna.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme anche sul lavoro: la coppia condurrà Ex on the beach Italia

E mentre provano a immaginare tutte le emozioni che proveranno in questo primo viaggio insieme in Argentina, Ignazio e Cecilia pensano anche al futuro lavorativo. Dal 22 gennaio li vedremo alla conduzione di Ex on the beach Italia, format in onda su Mtv alle ore 22.50. Una nuova esperienza per la coppia che segnava da un po’ di lavorare insieme. La Rodriguez sa già che ci sarà Ignazio a supportarla qualora dovesse avere qualche difficoltà.