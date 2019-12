Ignazio Moser, voce spinosa: “Due di picche da una quarantenne”. Cecilia?

Ignazio Moser, lo spiffero spinoso: “Due di picche da una quarantenne”. Il gossip milanese. Cosa ne penserà Cecilia Rodriguez?

Ignazio Moser, ma che cosa combini? Secondo quanto scrive Alberto Dandolo sulla rivista Oggi, l’aitante trentino, complice qualche bicchierino di troppo in un locale milanese, ossia la Salumeria, avrebbe fatto il ‘farfallone’ con una quarantenne. Ma i dettagli di questo gossip rovente non finiscono qui: voci dicono che lo sportivo avrebbe addirittura seguito la donna nei bagni del ristorante, prendendo un due di picche. Chissà se sarà vero e chissà come reagirà l’innamoratissima Cecilia Rodriguez alla pillola ‘rosa’…

Moser e il sussurro ‘delicato’ sulla dama quarantenne

“Gira voce che il simpatico Ignazio Moser, complice qualche bicchiere di troppo, abbia corteggiato una bellissima quarantenne assai nota nei salotti della Milano ‘bene’, nel ristorante milanese la Salumeria dove entrambi erano a pranzo, seppur in tavoli separati”, si legge nella rubrica di Oggi tenuta da Alberto Dandolo e intitolata ‘Pillole di gossip’. “Si sussurra che il cognato di Belen abbia addirittura seguito la dama alla toilette, ricevendo però un sonoro due di picche”, conclude lo spiffero. Certo la voce è assai piccante. E se avesse un fondo di verità, non c’è dubbio che provocherà qualche grattacapo al trentino vista la tempra della focosa Cecilia.

Cecilia e Ignazio Moser: le voci sul matrimonio

La voce lanciata da Dandolo si diffonde in un periodo molto particolare per la coppia. Soltanto poche ore fa Novella 2000 riportava che Cecilia e Ignazio sarebbero vicini alle nozze. Il settimanale diretto da Roberto Alessi ha capovolto la narrazione nota fino ad ora, ovvero che l’argentina sarebbe pronta per l’altare mentre Moser no. E invece, stando a quanto trapelato, il figlio d’arte non avrebbe opposto alcun ‘veto’ alle nozze. Anzi, lui sarebbe più che felice di raggiungere i fiori d’arancio. Intanto tiene banco la questione ‘farfallone’. Ci ha davvero provato con la “nota quarantenne della Milano ‘bene’?” Perché se così fosse, la fumantina Rodriguez potrebbe avere qualche rimostranza da porgergli.