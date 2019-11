Cecilia e Ignazio volano in Argentina: la decisione della coppia

Cecilia e Ignazio come Belen e Stefano: Natale in Argentina

Natale all’estero per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 novembre, la coppia ha scelto di trascorrere le festività natalizie in Sud America. Più precisamente in Argentina, paese dove Cechu è nata e cresciuta. E paese dove l’ex ciclista non è mai stato. Una scelta, quella di Cecilia e Ignazio, già compiuta qualche anno fa da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nel 2014, un anno dopo il matrimonio, la coppia si è concessa una fuga romantica tra l’Argentina e la Patagonia. Uno dei viaggi più belli per Belen e Stefano, che hanno da poco ricucito il loro rapporto. E speciale sarà pure questa vacanza per Ignazio e Cecilia, che di recente hanno brindato al loro secondo anniversario d’amore.

Ignazio e Cecilia stanno insieme da ben due anni

In barba a critiche e malelingue, la relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez procede a gonfie vele. Lo sportivo e la modella sono uniti da ben due anni. Più precisamente da quel famoso 31 ottobre 2017, quando si sono scambiati il primo bacio nella Casa del Grande Fratello Vip. Per brindare a questo nuovo traguardo Cecilia e Ignazio sono volati in Marocco, dove si sono concessi escursioni nel deserto e tante coccole.

Niente matrimonio per Ignazio Moser e Cecilia

Nonostante siano molto innamorati, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno scelto per il momento di non convolare a nozze. Il matrimonio può attendere anche se Francesco Moser, padre di Ignazio, ha già messo a disposizione della coppia la piccola cappella di famiglia.