Cecilia Rodriguez a Rivelo svela in che rapporti è rimasta con Andrea Iannone e parla di Giulia De Lellis

Nell’intervista a Rivelo – il programma di Lorella Boccia su Real Time in onda giovedì 19 dicembre – Cecilia Rodriguez ha parlato dei suoi attuali rapporti con Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il primo ha fatto parte per anni della famiglia argentina vista la sua relazione con Belen mentre la seconda ha condiviso con Cechu l’esperienza al Grande Fratello Vip 2017. Qualche mese fa la fidanzata di Ignazio Moser ha lanciato qualche frecciatina alla coppia ma ora ha finalmente rivelato cosa è successo coi due. “Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia. Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta ma non siamo mai state amiche. L’amicizia è altro!”, ha ammesso la 29enne.

Cecilia Rodriguez ha parlato del matrimonio con Ignazio Moser

A Rivelo Cecilia Rodriguez ha parlato pure del matrimonio con Ignazio Moser, con il quale la relazione procede a gonfie vele da ben due anni. “Matrimonio? Sono un po’ frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”, ha detto l’ex di Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez ha sofferto per il paragone con Belen

Sui continui paragoni con la sorella maggiore Belen Rodriguez, alla quale è molto legata, Cecilia ha puntualizzato: “Col tempo ho imparato a gestire le critiche. All’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.