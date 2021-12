Belen, Can Yaman e tanti altri: chi è tornato single nel 2021

By

Ecco una panoramica di tutti gli amori andati in frantumi durante l’anno appena trascorso, tra crisi e rotture improvvise

L’anno che si sta chiudendo, il 2021, ha fatto fuori moltissime coppie. Sono tanti i vip che si sono detti addio nel 2021, tra coppie consolidate e insospettabili fino ad amori passeggeri andati in crisi annunciate. Ripercorriamo insieme cosa è successo ai protagonisti di questi addii e quali sono stati i presunti o confermati problemi di coppia poi sfociati in rottura.

Il 2021 si è aperto con la notizia della fine di una relazione tra due attori de La Casa di Carta: gli spagnoli Maria Pedraza e Jaime Lorente. Il 29enne e la 24enne hanno improvvisamente preso strade separate dopo aver eliminato le loro foto di coppia sui social. Qualche mese dopo, a novembre, Lorente è diventato papà di una bambina avuta con la nuova compagna Marta.

Poi ad aprile è stato il turno di una coppia famosissima: quella formata da Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. A quanto pare la cantante avrebbe lasciato il promesso sposo, a cui era legata da ben 5 anni, in quanto non si sarebbe più sentita al sicuro al suo fianco. I gossip parlano chiaramente di tradimenti da parte del giocatore di baseball. Qualche mese dopo JLO è tornata tra le braccia del suo storico ex Ben Affleck.

Dall’inizio dell’anno fino alla fine dell’estate si sono susseguiti i gossip attorno alla coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman. L’amore tra la conduttrice sportiva siciliana e il divo turco ha appassionato i più curiosi. Molti però si sono a lungo fatti domande sulla veridicità del legame. Il loro amore è stato effimero: i due hanno confermato di stare insieme a febbraio, per poi parlare di matrimonio dopo qualche mese fino all’addio definitivo sopraggiunto poco dopo. La Leotta ha spiegato che i due hanno avuto problemi di privacy, non riuscendo a “tenere tutto intimo”.

Dopo 27 anni insieme Bill Gates e la moglie Melinda si sono inaspettatamente detti addio a maggio 2021 in maniera pacifica, riconoscendo di non poter essere più marito e moglie dopo varie riflessioni.

D’estate è stata riportata la rottura tra una coppia italiana: Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Il sentimento tra la vincitrice del GF Vip 4 e il cantante ex componente del duo Benji e Fede si è improvvisamente spento dopo 3 anni di amore.

Lo scorso ottobre poi è stata sganciata la bomba della crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, neogenitori della piccola Luna Marì nata a luglio. I due si sono improvvisamente allontanati, non confermando mai la rottura ufficialmente ma dando diversi segnali che sembrano confermarla.

A dicembre, infine, è arrivata la conferma della fine della love story tra Noemi Baratto e Matteo Fioravanti. L’ex tronista di Uomini e Donne e la corteggiatrice si sono detti addio pochissimo tempo dopo la scelta a causa di differenze caratteriali.