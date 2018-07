Belen a Balalaika, Maurizio Costanzo: “Ecco perché ha deluso”

Maurizio Costanzo boccia Balalaika e la presenza di Belen Rodriguez nello show

Maurizio Costanzo di nuovo contro Belen Rodriguez. Dopo aver criticato l’argentina per via delle sue affermazioni sui guadagni, il marito di Maria De Filippi non ha apprezzato la showgirl a Balalaika. Nella rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo, Costanzo ha bocciato il programma calcistico creato in occasione dei Mondiali 2018. Format che ha ricevuto già numerose critiche, tra gli esperti del settore ma pure tra i semplici spettatori. “I telespettatori si aspettavano una trasmissione più tecnica. Invece il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi è scivolato spesso nell’intrattenimento puro, quando non nel gossip, anche per via della presenza di Belen Rodriguez”, ha osservato il conduttore Mediaset. Insomma, secondo Maurizio la presenza dell’ex moglie di Stefano De Martino sarebbe servita ben poco ad una trasmissione del genere, visto che Belen – su su stessa ammissione – capisce poco di calcio. Come reagirà ora la Rodriguez di fronte a queste dichiarazioni?

Ilary Blasi delusa da Balalaika? La conduttrice smentisce

Intanto negli ultimi giorni si è diffuso il pettegolezzo che Ilary Blasi sarebbe rimasta molto delusa dagli ascolti, piuttosto deludenti, di Balalaika. Ma in una recente intervista la moglie di Totti ha smentito tutto, tirando in ballo pure Paola Ferrari: “Le polemiche? Non le ho lette. Ma il calcio è un mondo maschilista e una collega donna dovrebbe saperlo meglio degli altri”. Nessun commento è invece arrivato da Belen Rodriguez, che al momento sta attraversando un periodo difficile.

È un periodo difficile per Belen Rodriguez

Per Belen non è un momento facile. Sia sul lavoro – dove prima ha perso la conduzione del Grande Fratello e poi quella di Balalaika – sia nel privato, dove è in crisi con il fidanzato Andrea Iannone. Per fortuna a consolare la sud americana ci pensa il figlio Santiago, da sempre molto legato alla sua mamma.