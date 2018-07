Ilary Blasi risponde alle polemiche su Balalaika: la replica a Paola Ferrari

Ilary Blasi rompe il silenzio e risponde a Paola Ferrari: la moglie di Totti parla dopo le critiche ricevute a Balalaika

Balalaika, Il programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, non è certo stato esente da polemiche in queste settimane. Utenti sul web e volti noti del mondo dello spettacolo hanno infatti spesso puntato il dito contro la trasmissione, tirando in ballo spesso anche i presentatori. A fronte di quello che è successo, però, oggi ha voluto prendere la parola proprio Ilary Blasi. La moglie di Totti, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha finalmente rotto il silenzio, rispondendo anche alle accuse che le sono state rivolte in questi giorni da Paola Ferrari.

Ilary Blasi risponde alle critiche ricevute per la sua assenza a Balalaika: “Il calcio è un mondo maschilista e una collega donna dovrebbe saperlo”

Il nome di Paola Ferrari, ad onor del vero, non è stato fatto apertamente da Ilary Blasi nella sua intervista ma, le parole della conduttrice, sembrerebbero essere inequivocabili. “Le polemiche?” ha dichiarato la moglie di Totti “Non le ho lette. Ma il calcio è un mondo maschilista e una collega donna dovrebbe saperlo meglio degli altri”. Nessun riferimento alla giornalista quindi anche se, ormai è risaputo, che tra le “colleghe” di Ilary è stata proprio la Ferrari quella che più l’ha criticata per Balalaika. Leggendo le parole della Blasi, dunque, è inevitabile pensare a lei.

Ilary Blasi nervosa per gli ascolti bassi di Balalaika? La showgirl smentisce tutto

Le cifre Auditel che Mediaset sperava di registrare con Balalaika, purtroppo, non sono state raggiunte dal programma. Ilary Blasi e Nicola Savino, infatti, hanno dovuto fare i conti con degli ascolti relativamente bassi per un programma in prima serata. Sulla questione, inoltre, era stato anche scritto che questo aveva reso molto nervosa Ilary dietro le quinte. A Chi, però, la showgirl ha dichiarato: “Mi trovo bene a Balalaika e sono serena”.