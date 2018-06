Ilary Blasi delusa da Balalaika: svelato il motivo della tensione dietro le quinte

Balalaika delude Ilary Blasi, la showgirl nervosa e tesa dietro le quinte: ecco quello che è successo

Il successo di ascolti che Mediaset sperava di fare con Balalaika pare fosse un chiodo fisso anche di Ilary Blasi. La moglie di Totti infatti, stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, del fatto di non aver avuto un grande riscontro da parte del pubblico sembrerebbe averne risentito molto. Questo, inoltre, l’avrebbe anche resa molto nervosa durante le dirette e dietro le quinte del programma, e la cosa non è di certo passata inosservata. La sua delusione però adesso Ilary Blasi ha deciso di sotterrarla dando anima e corpo al Windi Summer Festival dove, ancora una volta, è stata chiamata a vestire i panni della conduttrice.

Ilary Blasi a Balalaika: “Dietro le quinte nervosismo e agitazione”

“A Mediaset sono molto insoddisfatti per gli ascolti di Balalaika” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi “La più delusa dal responso dell’Auditel dicono sia Ilary Blasi”. Su quest’ultima, inoltre, è stato scritto: “Pare che la conduttrice dietro le quinte non faccia nulla per mascherare nervosismo e agitazione”. Il rimedio per far fronte a tutto questo? “Si dice che la Capitana ora punti tutto sul prossimo impegno televisivo: il Wind Summer Festival” evento musicale che, come probabilmente molti già sanno, è coprodotto da Maria De Filippi.

Ilary Blasi a Balalaika senza mutande? Belen Rodriguez la stuzzica

A Balalaika, nonostante tutto, vi sono stati alcuni momenti in cui l’attenzione del pubblico è stata ben catalizzata. Tra questi, per esempio, ha fatto molto parlare la battutina di Belen a Ilary Blasi. “Sotto a quel pantalone non ci sono le tasche ma forse neppure le mutande” aveva osservato la Rodriguez durante una diretta. A fare più scalpore, però, era stata la risposta della conduttrice, ovvero: la totale indifferenza.