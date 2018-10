Belen news: Andrea Iannone beccato con un’altra donna

Andrea Iannone ha una nuova fidanzata dopo Belen Rodriguez?

È tempo di voltare pagina per Andrea Iannone. Dopo essere stato mollato da Belen Rodriguez lo scorso settembre, il pilota di Motogp è stato beccato insieme a un’altra donna. È il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 ottobre, a pubblicare le foto di Iannone in compagnia di una ragazza mora. I due si godono un’aperitivo a Milano, a pochi chilometri dalla casa di Belen. In realtà, nessun nuovo amore per lo sportivo: il 29enne è stato pizzicato con la fidanzata di un caro amico. Insomma, solo un’amicizia e nulla più. A quanto pare Andrea è ancora preso dalla showgirl argentina e spera di riuscire a riconquistarla dopo gli ultimi tre anni trascorsi insieme.

Belen Rodriguez concentrata sul figlio Santiago

Dal canto suo Belen è impegnata tra il lavoro a Tu si que vales e sul figlio Santiago. Non dimentica gli amici, che la fanno stare bene ma per il momento nessun nuovo amore. La Rodriguez vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla vita. “Mia sorella ha bisogno di stare un po’ da sola”, ha detto qualche giorno fa Cecilia Rodriguez. Che, al contrario di Belen, è sempre più felice e serena accanto a Ignazio Moser, che potrebbe sposare a breve.

Stefano De Martino ancora innamorato di Belen?

Intanto Stefano De Martino ha rilasciato un’interessante intervista a Domenica In. A Mara Venier il ballerino non è riuscito a nascondere che prova ancora un sentimento nei confronti dell’ex moglie. Belen e Stefano sono dunque pronti a tornare insieme?