Belen a Verissimo: la figlia Luna Mari? Spunta Jovanotti, la confessione

A poche ore dall’avvio della nuova stagione di Tu sì que vales su Canale 5, dove tornerà in veste di conduttrice, Belen Rodriguez è stata ospite del salotto di Verissimo. Insieme a Silvia Toffanin, che è tornata al timone del talk show anche quest’anno, Belen ha raccontato qualche curiosità in più sulla sua seconda gravidanza.

Lo scorso 12 luglio è venuta al mondo la piccola Luna Mari, sua secondogenita, sorella di Santiago de Martino e figlia del nuovo compagno di Belen, Antonio Spinalbese. Una bambina il cui destino, a quanto pare, è incrociato con quello di un personaggio inaspettato. Stiamo parlando di Lorenzo Cherubini Jovanotti.

Silvia Toffanin ha infatti mostrato a Belen Rodriguez alcune immagini della figlia con un RVM molto toccante con in sottofondo Chiaro di Luna, uno dei pezzi recenti più celebri dell’artista toscano. Quando la clip si è conclusa, Belen ha rivelato alla conduttrice (una specie di epifania) che la scelta del nome della piccola sarebbe stata in qualche modo legata proprio a questa canzone. Ecco, dunque, da dove ha preso ispirazione per chiamare la figlia Luna Mari.

Sai che forse adesso che ci penso con questo video mi hai fatto venire in mente una cosa? Probabilmente ho deciso di chiamarla Luna per questo motivo, perché questa è una delle mie canzoni preferite di Jovanotti per il testo e sarà che nel mio inconscio è rimasta lì. Forse l’ho chiamata Luna per questo.

Nel corso dell’intervista concessa a Silvia Toffanin, Belen ha anche avuto modo di raccontare qualche curiosità in più sulla sua vita da “mamma bis”. Per esempio, la showgirl ha parlato alla conduttrice del rapporto speciale che si è creato con Santiago, che quando ha visto la sorellina per la prima volta è scoppiato a piangere. E non è l’unico ad essersi innamorato follemente della piccola. Anche il compagno sembra infatti aver perso completamente la testa, ovviamente in senso positivo. Belen racconta che si è trovata di fianco il miglior compagno possibile, sempre disponibile a prendersi cura della piccola al suo posto, anche e soprattutto quando si sveglia nel cuore della notte.

Ma questi primi giorni da neo mamma, per Belen, non sono stati esattamente una passeggiata. La modella ha infatti spiegato più nel dettaglio il malore avuto nei giorni scorsi, mentre registrava una delle puntate dello show di Canale 5. Belen ha ammesso di essere tornata al lavoro decisamente troppo presto dopo il parto (appena 7 giorni) e ha così lanciato un avvertimento alle neo mamme che vogliono, come lei, fare le super eroine.