Belen allatta che è una meraviglia (foto): Luna Mari è già una star social

By

La showgirl ha pubblicato una serie di scatti in cui si mostra con la neonata mentre allatta

Belen Rodriguez è il ritratto della felicità: ieri 12 luglio, poco dopo la mezzanotte, più precisamente alle 12,47, ha dato alla luce Luna Mari, la figlia avuta con Antonino Spinalbese (la modella è anche madre di Santiago, frutto d’amore avuto con Stefano De Martino). A poche ore dal parto, la piccina è già una star social, grazie a mamma ‘Belu’ e papà Antonino che hanno offerto ai fan diversi scatti della neonata, informando anche sul peso (2,9 kg). Non solo: la 36enne argentina ha anche pubblicato tra le Stories Instagram un’istantanea in cui si è immortalata ad allattare. Inutile dire che subito la fotografia è stata visualizzata da migliaia e migliaia di fan (su Instagram la Rodriguez ne conta oltre 10 milioni).

Sempre tra le Stories, Belen ha fatto campeggiare un’immagine in cui ha mostrato il compagno Antonino con in braccio Luna. Anche in questo caso il tasso di dolcezza è schizzato alle stelle. Con Spinalbese, di 11 anni più giovane di lei, la showgirl sudamericana ha ritrovato tranquillità e amore, ma soprattutto il senso della famiglia, dopo aver visto naufragare il matrimonio con De Martino. La rottura è stata ufficializzata dopo il lockdown ‘duro’ di marzo/aprile 2020. Poche settimane più tardi ‘Belu’ ha incontrato l’hair stylist a Ibiza: un vero e proprio colpo di fulmine che ha dato vita a una love story da favola, coronata ora con l’arrivo di Luna Mari.

Belen, le reazioni di Corona e De Martino alla notizia della nascita di Luna Mari

Nella giornata di ieri sono stati tantissimi gli auguri e le congratulazioni recapitate all’argentina e ad Antonino per la nascita della loro figlia. Stefano De Martino, a sorpresa, ha piazzato un like a un post dedicato a Luna Mari. Fabrizio Corona, altro ex di Belen, ha dedicato alla sudamericana una Stories, porgendo affettuosi auguri sia a lei sia a Spinalbese.

Un gesto molto apprezzato, che prova una volta di più che l’ex re dei paparazzi e la modella argentina, seppur hanno preso strade differenti parecchi anni fa, continuano ad avere buoni rapporti.