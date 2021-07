Corona scrive a Belen e Antonino dopo la nascita della figlia: il messaggio

Belen Rodriguez, nelle scorse ore, è diventata mamma bis, accogliendo tra le sue braccia Luna Mari, la figlia avuta con Antonino Spinalbese, suo attuale compagno. Nella giornata odierna, sui social, i fan hanno ricoperto con migliaia di auguri e congratulazioni la modella argentina e il neo papà. Tra chi ha voluto omaggiare ‘Belu’ c’è stato anche Fabrizio Corona, uno degli ex storici della sudamericana. Con l’ex re dei paparazzi fu un amore giovanile e pazzo: a distanza di anni Fabrizio e Belen continuano a stimarsi, come testimonia il messaggio che Corona ha mandato alla 36enne dopo la nascita della sua bimba.

“Auguri gorda, Benvenuta Luna”. Così Corona, re-postando la foto della piccina, con tanto di tag riferito a Belen e ad Antonino. Un gesto affettuoso che non è passato inosservato. D’altra parte che Fabrizio e la Rodriguez si supportino a vicenda, non è una novità, nonostante non si vedano da tempo e abbiano preso strade differenti da anni.

Ad esempio, poche settimane fa, quando l’ex agente ha fatto temporaneamente ritorno in carcere (poi gli sono stati concessi nuovamente gli arresti domiciliari, regime in cui si trova tuttora), ‘Belu’ lo ha difeso, convinta che nei confronti dell’ex ci sia in corso una caso di accanimento giudiziario. Anche la madre della modella argentina, Veronica Cozzani, via social, ha sposato la posizione della figlia, di fatto schierandosi dalla parte di Fabrizio.

Belen e Antonino festeggiano la nascita della figlia: le parole dolcissime di mamma e papà

L’annuncio della nascita di Luna Mari lo hanno dato mamma Belén e papà Antonino su Instagram. In un secondo momento la sudamericana ha anche raccontato alcuni dettagli della nascita della bimba, informando che sua figlia è nata alle 12.47 am del 12 luglio 2021, pesa 2,9 kg ed è venuta alla luce tramite parto naturale. “Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una felicità indescrivibile”, ha chiosato la Rodriguez.

Anche Antonino Spinalbese ha riservato parole al miele per la neonata, scrivendo su Instagram un post dolcissimo: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo della felicità…”. Immediata la reazione dei fan, che a migliaia hanno augurato ogni bene e gioia al 26enne, di undici anni più giovane della compagna.