Belen Rodriguez dopo malore a Tu si que vales, come sta: “Un miracolo”

Come sta Belen Rodriguez dopo quanto accaduto ieri? A rivelarlo è la stessa showgirl, attraverso il suo account Instagram. È tornata nello studio di Tu si que vales per riprendere le nuove registrazioni e appare in forma, come lei fa anche notare. Sempre utilizzando il social network, ieri ha raccontato di non essere stata bene e di aver subito tre flebo.

Questo è stato necessario poiché era disidratata. Ha poi fatto sapere al pubblico che la segue di averci provato, ma di non essere riuscita a registrare. Ha sperato di tornare in studio oggi e così è stato. La showgirl argentina, poco dopo il parto, è voluta tornare subito a lavoro. Infatti, a pochi giorni dalla nascita della seconda figlia Luna Marì, Belen si è detta pronta alla condurre Tu si que vales.

Non è di certo la prima donna che torna a lavoro a distanza di pochissimo tempo dal parto. Nel mondo dello spettacolo, anche Michelle Hunziker prese la stessa decisione. Ma ecco che negli studi di Roma, la Rodriguez ha subito un malore. In queste ultime ore, decide di mostrarsi sui social e di far sapere a tutti che sta bene.

“Ci sono”, dichiara Belen mentre si prepara prima della registrazione del noto programma di Canale 5. Nella giornata di ieri non riusciva neanche a camminare ed è stata portata via con la sedia a rotelle. Questi sono dettagli che rende noti oggi con la complicità di Antonia, la sua storica assistente e amica.

“Hanno fatto un miracolo”, dichiara quest’ultima, riferendosi alle tre flebo. “È tornata”, continua, facendo notare la forma smagliante della showgirl. Infatti, Belen appare decisamente in forma e pronta a mettersi in gioco in questa nuova edizione di Tu si que vales.

Aveva rivelato al pubblico che avrebbe fatto ritorno nel talent show anche quest’anno attraverso un post su Instagram. Si pensava che Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, avesse ormai preso il suo posto al timone.

Non c’è stata nessuna sostituzione, visto che Belen è tornata in studio a fianco ad Alessio Sakara e Martina Castrogiovanni. Le indiscrezioni comunque non erano del tutto false. Infatti, Giulia avrà un altro tipo di ruolo e non sul piccolo schermo.

Alla ballerina sarebbe stato riservato un posto speciale su WittyTv. Scendendo nel dettaglio, la Stabile dovrebbe avere un ruolo da protagonista, con Fai un gavettone sulla piattaforma.