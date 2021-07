Belen Rodriguez torna a lavorare una settimana dopo il parto

Belen Rodriguez non si ferma. Come tutte le mamme moderne anche la 36enne ha scelto di tornare a lavorare subito dopo il parto. A una settimana dalla nascita della piccola Luna Marì è pronta a riapparire sul piccolo schermo, proprio come fatto qualche anno fa da Michelle Hunziker a Striscia la notizia. La Rodriguez è volata a Roma per registrare le nuove puntate di Tu si que vales, lo show del sabato sera in onda su Canale 5 a settembre.

È stata la stessa Belen ad annunciarlo su Instagram, con una nuova foto che ritrae la bambina avuta dal compagno 26enne Antonino Spinalbese. “Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare”, ha scritto su Instagram la conduttrice sud americana, che sta vivendo davvero un periodo magico. Belen è al timone di Tu si que vales dal 2014.

Tra i tanti commenti spicca quello di Sabrina Ferilli, riconfermata come giurata popolare di Tu si que vales: “Ti aspetto bellezza”. Dunque Belen Rodriguez, nonostante l’arrivo della secondogenita, sarà presente alla nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi. La sorella di Cecilia e Jeremias non ha mai avuto intenzione di accantonare la sua carriera per dedicarsi solo ed esclusivamente alla famiglia.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha saltato però la prima puntata di Tu si que vales 2021, che è stata registrata lo scorso 12 luglio, giorno della nascita di Luna Marì. La piccola è nata a Padova, in una clinica all’avanguardia per quanto riguarda il settore maternità.

La prima puntata di Tu si que vales 2021 sarà condotta solo dagli sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Stando ad alcuni gossip sul palco farà una breve incursione pure Giulia Stabile, la ballerina che qualche mese fa ha vinto Amici. Confermati in giuria, oltre alla già citata Sabrina Ferilli: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari.

Due programmi tv per Belen Rodriguez

Non solo Tu si que vales: Belen Rodriguez è in lizza anche per condurre una nuova trasmissione in tv. Secondo alcune insistenti voci raccolte a Mediaset la nuova sfida tv dell’argentina sarà un contenitore dedicato alle donne e alle mamme lavoratrici. Un tema molto caro a Belù, che ha due figli e non ha mai messo da parte la sua carriera. Il nuovo show dovrebbe andare in onda su Italia Uno ma al momento non ci sono conferme.