Belen a un passo dal ritorno in tv: firma vicina, dove la si rivedrà

Dopo tanti anni, Belen Rodriguez è ufficialmente fuori dalla Mediaset. La conduttrice argentina non tornerà alla conduzione di Tu si que vales né tantomeno alle Iene, dove sarà sostituita da Veronica Gentili. Da tempo, dunque, ci si interroga su quale sarà il suo futuro televisivo, dato che, al momento, sembrerebbe essere rimasta a mani vuote. Recentemente, si era mormorato di un possibile approdo sul gruppo Discovery. Tuttavia, la notizia era stata prontamente smentita dalla pagina Pipol Tv, chiarendo che non ci sarebbe nessun progetto all’orizzonte per la showgirl. Adesso, però, ha iniziato a diffondersi una nuova voce: a quanto pare, la Rodriguez sarebbe vicina a firmare un contratto con Sky.

A dare la notizia è stato il settimanale Vero, l’argentina sarebbe “ad un passo dalla firma” con la pay TV satellitare. Il giornale, poi, è stato in grado di fornire ulteriori dettagli: Belen potrebbe condurre addirittura due trasmissione televisione Sky. Non è chiaro di cosa andrebbero a trattare tali programmi, ma pare che l’ex conduttrice Mediaset abbia tra le mani delle proposte molto allettanti. Naturalmente, è necessario ribadire che si tratta solamente di un’indiscrezione, dato che non ci sono ancora conferme a riguardo e la stessa Rodriguez non ha commentato la notizia.

Non resta che attendere per scoprire cosa riserverà il futuro per la carriera televisiva di Belen Rodriguez. Nel frattempo, presto la vedremo sulla piattaforma Prime Video nella nuova stagione del programma Celebrity Hunted, dove gareggerà in coppia con la sorella minore Cecilia Rodriguez. Si tratta di un ruolo inedito per la showgirl, che non partecipa ad un reality dal lontano 2008, quando arrivò seconda all’Isola dei Famosi. Inoltre, potremmo rivederla sul piccolo schermo anche in un un programma Rai, ovvero “Belve”.

Secondo alcune voci, infatti, la conduttrice potrebbe aver accettato di essere sottoposta ad una tagliente ed imperdibile intervista con Francesca Fagnani. Nel caso l’ospitata dovesse accadere realmente, non mancheranno le domande sul matrimonio con Stefano De Martino, giunto nuovamente al capolinea quest’estate, nonché sulla presunta nuova frequentazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.