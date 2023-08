Belen Rodriguez, con Elio non si nasconde più! Le foto parlano

La conduttrice argentina è stata beccata in compagnia dell’imprenditore e lei stessa ha deciso di non nascondersi più

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno insieme? Di sicuro la conduttrice argentina non ha più voglia di nascondersi e ora appare tranquillamente in pubblico con l’imprenditore. Non sono è stata beccata dai paparazzi, ma è stata anche lei stessa a condividere alcuni scatti che la ritraggono in sua compagnia. Entrando nel dettaglio, molti utenti su Instagram hanno riconosciuto Elio tra le foto, poco chiare, di una gita a cavallo, pubblicate sul suo account ufficiale da Belen.

I due si troverebbero attualmente sull’Isola dei Albarella con la famiglia Rodriguez. E ieri sera si sono goduti una bella passeggiata a cavallo sulla spiaggia, con il tramonto a fare da contorno. Le foto condivise sembrano provare che Belen non abbia più intenzione di nascondere la sua nuova relazione dopo la rottura con Stefano De Martino. Ma non finisce qui. Infatti, dopo il post condiviso dalla Rodriguez su Instagram, ecco che arrivano le conferme dei paparazzi.

Belen ed Elio sono stati beccati dai fotografi della rivista GrandHotel, che ha condiviso su TikTok i vari scatti. Le foto mostrano la Rodriguez che passeggia insieme all’imprenditore. Pare che i due siano usciti insieme da un albergo per godersi un po’ di relax facendo shopping. Nessun bacio o effusioni. Tra l’altro va anche considerato che in passato è stato detto che tra loro c’è solo un’amicizia, che durerebbe da anni.

Eppure il fatto che siano usciti dallo stesso hotel e che non si nascondono, nonostante i gossip, sembrano parlare chiaro. Per avere l’ufficialità è comunque necessario attendere una conferma da parte della diretta interessata. Questo anche perché c’è chi è convinto che Belen e Stefano De Martino siano ancora una coppia.

Infatti, secondo il settimanale NuovoTv, la crisi tra i due sarebbero legata solo a una “strategia mediatica”. Pertanto, si pensa che presto i due genitori del piccolo Santiago potrebbe nuovamente mostrarsi insieme in pubblico. Le foto che ritraggono Belen ed Elio insieme sembrano smentire questa ipotesi. Ma i fan sperano ancora che sia solo una trovata per tornare protagonisti della cronaca rosa.

Ad alimentare questi sospetti ci ha pensato anche Dandolo tra le pagine della rivista Oggi. Qui si legge che amici vicini a Belen e Stefano sono certi che il rapporto sia in realtà “solido”. Dunque, per scoprire la verità non resta che attendere per scoprire se effettivamente la conduttrice argentina e De Martino torneranno a mostrarsi come una coppia prossimamente.