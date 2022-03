Beautiful, Zoe tra Carter e Zende: chi sposa? Ridge furioso, arriva Quinn

In questo momento i telespettatori di Canale 5 stanno vedendo Zoe in Beautiful abbastanza in difficoltà. Perché non vuole che Paris lavori alla Forrester Creations? Il suo timore è quello che la sorella si intrometta nella sua vita personale, mettendo tutto a repentaglio. Ma perché ha questa paura? Al momento, Zoe è divisa tra Carter e Zende. L’avvocato dei Forrester è ormai pronto a convolare a nozze e l’ha detto apertamente alla Buckingham più volte. Lei, però, appare sempre molto indecisa al riguardo e il motivo è legato a ciò che sente davvero nel suo cuore.

Infatti, ha compreso di provare dei sentimenti nei confronti di Zende. Vedere ora sua sorella Paris avvicinarsi a quest’ultimo la destabilizza non poco. Ma ovviamente Zoe non può di certo restare con due piedi in una scarpa, almeno non in B&B. Tutto qui viene sempre a galla e i sentimenti contrastanti creano scompigli irrisolvibili. Cosa dicono le anticipazioni sulla Buckingham? Ebbene ci pensa lei stessa a rovinare tutto. Paris è la prima a comprendere che sua sorella si trova in serie difficoltà sul fatto di sentimenti.

Pertanto, la affronta e le chiede spiegazioni su ciò che sta accadendo con Zende. Zoe decide di sedurre il giovane Forrester per capire se sia destinata a stare con lui o con Carter, visto che prova dei sentimenti contrastanti. Paris, invece, crede che sua sorella debba salvarsi da se stessa! Ridge scopre ogni cosa e resta sconvolto da ciò che sente.

Secondo le anticipazioni italiane di Beautiful, il Forrester critica apertamente Zoe e Zende per aver mancato di rispetto a Carter. Ma non finisce qui, perché la Buckingham sembra aver ormai capito di voler un futuro con l’avvocato e così si precipita da lui per fissare la data per il loro matrimonio, mentre Zende confessa a Paris i suoi sentimenti.

La situazione, però, è destinata a complicarsi, visto che Carter viene a conoscenza di tutto e decide d’istinto di interrompere la sua relazione amorosa con Zoe nelle prossime puntate italiane. L’avvocato chiede spiegazioni sia a lei che a Zende su quanto accaduto e resta fortemente destabilizzato. A questo punto, cosa fa la Buckingham per rimediare?

Chiede aiuto a Ridge per riconquistare Carter, ma questo non basta. A prendere la situazione in mano, successivamente, ci pensa Quinn, la quale torna ufficialmente tra le braccia di Eric e a svolgere il ruolo della signora Forrester. Ma bisognerà fare attenzione a questa fase della trama! Le anticipazioni americane parlano di un bel pasticcio che combinano Quinn e Carter, assolutamente da non perdere.

Ciò che si può già anticipare è che Zoe non sposa né Zende né Carter, anzi lascia Los Angeles. Attualmente nelle puntate che stanno andando in onda in America, ci pensa sua sorella Paris a creare il caos con il giovane Forrester e l’avvocato!