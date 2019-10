Beautiful, Zoe in pericolo? La grande rivelazione di Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas è pronto a tutto pur di essere il protagonista

Thomas è davvero pronto a tutto per conquistare un posto da leader all’interno della Forrester Creations. Secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, il figlio di Ridge non vuole mantenere una semplice posizione nell’azienda di famiglia. Ebbene, Thomas vuole molto di più! Questo lo porta, inevitabilmente, ad avere qualche scontro con la sorella Steffy, la quale ha sempre avuto un posto rilevante all’interno dell’azienda. Questa volta il giovane Forrester ha intenzione di prendersi ciò che secondo lui gli spetta, andando contro tutti. A sostenerlo c’è, però Ridge. Quest’ultimo, di fronte ai disegni del figlio, si mostra davvero entusiasta e orgoglioso. Dall’altra parte, Brooke è convinta che Thomas debba pagare per ciò che ha fatto in passato. Ricordiamo che, sin dal suo ritorno a Los Angeles, il Forrester dimostra di avere una profonda instabilità mentale e questo non passa inosservato a Brooke. Ma ora Thomas, che intende riscattarsi completamente, sembra non avere alcun timore di andare contro tutte le Logan. Il suo obbiettivo è quello di allontanarle dalla sua famiglia. Non solo, sembra proprio che il suo interesse nei confronti di Zoe si stia accendendo sempre di più. E per lei, potrebbe presto sviluppare una profonda ossessione, esattamente come accaduto con Hope.

Beautiful, Thomas si avvicina a Zoe: lei ancora non sa fino a che punto il Forrester possa arrivare

Zoe probabilmente non si rende conto del pericolo che potrebbe correre stando vicino a Thomas. La ragazza è stata da poco licenziata dalla Forrester Creations, in quanto complice del segreto riguardante la figlia di Hope e Liam. Attraverso il legame instaurato con Thomas, Zoe rivede la possibilità di tornare a lavorare all’interno dell’azienda di Eric. Non sa, però, che il giovane Forrester è davvero disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi e questo potrebbe causarle non pochi problemi. Hope si è ritrovata, più volte, in pericolo quando era vicina a Thomas, arrivando addirittura a diventare sua moglie. Ora a finire nella rete del ragazzo tocca a Zoe. Ricordiamo che il figlio di Ridge ha anche causato la morte della povera Emma per raggiungere i suoi scopi! Alla Buckingham, Thomas rivela i dettagli del suo grande piano.

Thomas e Zoe, nuova coppia? La modella potrebbe essere in serio pericolo

Zoe è in pericolo? Con Hope, Thomas si è mostrato fortemente instabile e ossessionato. Dunque, il ragazzo potrebbe avere un comportamento pericoloso con la modella, che ancora non si è resa conto della situazione. Intanto, è proprio a lei che il figlio di Ridge fa una grande rivelazione: ora è arrivato il momento per lui di diventare il leader della Forrester Creations e la sua ispirazione è proprio Zoe. Questa confessione di Thomas porterà sicuramente non pochi problemi, non solo per le Logan ma anche per Steffy! Zoe accetterà di appoggiare il Forrester in questo suo grande piano? Presto, la ragazza potrebbe rendersi conto dell’instabilità mentale di Thomas, ma per lei potrebbe essere già troppo tardi!