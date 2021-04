Beautiful trame americane, Quinn vicina a Carter: problemi di intimità Eric

By

In Beautiful potrebbe formarsi una coppia davvero inaspettata delle prossime puntate che andranno in onda in America. Ebbene Quinn e Carter si avvicinano e sembra che tra loro ci sia molto feeling. La loro potrebbe essere una relazione abbastanza pericolosa e, ovviamente, segreta. Nessuno dovrà sapere del loro legame. Ma perché le anticipazioni americane segnalano che potrebbe nascere questa nuova storia? Quinn stringe una forte amicizia con Zoe Buckingham sul lavoro e, intanto, riesce a riconquistare il cuore di Eric.

Dopo averla smascherata, il Forrester decide di mettere le distanze con la Fuller. Quest’ultima recupera e trascorre il suo tempo insieme a Zoe, a cui fa mentore. Infatti, Quinn tenta di portare la Buckingham sulla cattiva strada, consigliandole dei piani di vendetta. In breve tempo, la giovane dimostra di non essere portata a compiere azioni cattive. Dall’altra parte, invece, Quinn scopre che Zoe sta soffrendo per Carter. Ora la Buckingham ha intenzione di farsi perdonare dall’avvocato, con cui vuole costruire una solida relazione, lasciandosi alle spalle la storia con Zende.

Quinn decide di aiutare la sua nuova amica nell’impresa e si presenta nel loft di Carter. I due dimostrano subito di avere un grande feeling, tanto che la Fuller si lascia andare a delle confessioni intime sul suo rapporto con Eric. La designer di gioielli ammette di avere dei problemi di intimità con il marito. Di fronte a questa rivelazione, Carter non si scompone e confessa di aver perso la passione nel suo rapporto con Zoe.

Più volte l’avvocato dei Forrester, inoltre, consiglia a Quinn di parlare della questione con Eric e le fa sapere che Zoe è fortunata ad averla come amica. Uno scambio di complimenti, che potrebbe rappresentare l’inizio di una storia d’amore alle spalle di Eric e Zoe. Nonostante tutto sembri portare a pensare che possa nascere questa relazione, è difficile immaginare che Carter rischi di perdere il suo lavoro. Diventando l’amante della Fuller, si metterebbe indubbiamente contro Eric.

Nel corso della puntata di Beautiful andata in onda oggi in America, casualmente, Quinn vede Carter con indosso solo gli slip e si complimenta con lui. Un momento imbarazzante, classico della soap opera. Solitamente dopo i primi imbarazzi scatta sempre qualcosa! C’è chi pensa che il loro rapporto resterà amichevole, con Quinn pronta a sfruttare la situazione per ottenere i suoi scopi.

Intanto, sembra che la soap stia preparando una trama abbastanza importante per la Fuller, che potrebbe aver nascosto a tutti un figlio segreto!