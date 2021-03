Beautiful puntate americane: Quinn ha un altro figlio? Una grande scoperta

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Quinn potrebbe avere un altro figlio oltre a Wyatt. Si tratterebbe di John ‘Finn’ Finnegan, il nuovo amore di Steffy. Il medico scoprirà chi è la sua madre naturale. La donna in questione sarebbe un volto affermato nella soap opera. Questa situazione verrà svelata attraverso il test del DNA. E sembra che Finn scoprirà di avere anche un fratello. Pertanto, tutti gli indizi sembrano portare a Quinn come la donna che ha dato alla luce Finn. Questo significa che Wyatt è il fratellastro del dottore, proprio come lo è Liam. Quest’ultimo pare sia destinato a sentirsi escluso ancora una volta. Al momento, il giovane Spencer sta vivendo una situazione complicata, nel corso di queste settimane in America.

Liam ha ormai perso Steffy e sembra che ora anche Hope si stia allontanando definitivamente. Il figlio di Bill può, come sempre, contare sul sostegno di Wyatt. Ma se quest’ultimo scoprirà di essere il fratellastro di Finn, potrebbe decide di trascorrere molto tempo con lui, lasciando così Liam solo nel suo dolore. Inoltre, c’è da notare che lo Spencer non va molto d’accordo con Finn, il quale è ormai entrato nella vita di Steffy, la quale è incinta. Il figlio che la giovane stilista attende è proprio del medico. Ed è con lui che ora intende trascorrere il resto della sua vita.

Pare che Wyatt si legherà molto al fratello perduto, che dovrebbe essere appunto Finn. In questo modo, Liam si ritroverà a guardare tutte le sue relazioni più importanti andare in pezzi. Ci sono altri indizi che portano a pensare che la madre del fidanzato di Steffy sia proprio Quinn. Per chiedere alla Forrester di diventare sua moglie, Finn utilizza un anello di fidanzamento che le aveva lasciato sua madre. Nonostante ciò, ammette di non sapere ancora chi sia la sua mamma biologica.

C’è da considerare che Wyatt regala a Flo un anello di fidanzamento molto simile a quello che Finn dà a Steffy. Come è ben noto ormai, Quinn è una designer di gioielli. E notando che i due anelli sono molto simili, Wyatt inizierà a comporre il puzzle. I telespettatori americani non hanno potuto non collegare questo fattore riguardante i due anelli, soprattutto dopo che Finn confessa a Steffy che l’anello che le sta regalando apparteneva a sua madre.

Si tratterebbe di un gran bel colpo di scena nella nota soap opera americana. Quinn non ha mai rivelato a nessuno di avere un altro figlio.