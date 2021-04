Beautiful trame America: omicidio misterioso, Hope identificherà il corpo

In Beautiful un nuovo omicidio conquisterà tutta l’attenzione del pubblico americano nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta SoapDirt, nel corso della puntata che andrà in onda il 5 aprile in America, un personaggio verrà trovato morto. Di chi si tratterà? Al momento, non sono stati rivelati i nomi della vittima e dell’assassino. Le ultime anticipazioni americane segnalano che Hope si precipiterà nel luogo del delitto per identificare il corpo. Dunque, questo anticipa che la giovane Logan conoscerà molto bene la vittima dell’omicidio. Nel frattempo, sebbene la soap tenga ancora nascoste le identità della vittima e dell’assassino, stanno uscendo fuori vari indizi.

Già è stato anticipato, nei giorni scorsi, che un po’ tutti i protagonisti di Los Angeles finiranno tra i sospettati. In particolare, al centro della scena i telespettatori vedranno Thomas, Hope, Liam, Steffy e anche Bill. Non mancheranno i sospetti nei confronti di Brooke e Ridge. Ma nel frattempo pare che la giovane Logan si preoccuperà molto quando suo marito non si presenterà in tempo al loro appuntamento. Va considerato che, nelle puntate che stanno andando attualmente in onda in America, Liam sta facendo di tutto per riconquistare il cuore di Hope e farsi perdonare.

La Logan è pronta al divorzio, ma dà ancora qualche possibilità al marito. Il suo strano ritardo all’appuntamento la porterà ad avere non poche preoccupazioni. Sa che lo Spencer sta tentando di riconquistarla, dunque non avrebbe mai fatto ritardo a un loro appuntamento. Liam è davvero disperato e vuole a tutti i costi guadagnarsi la fiducia di Hope. Dunque, la Logan penserà che il ritardo sia dovuto a qualcosa di grave.

Intanto, arrivano altri indizi su chi morirà nelle prossime puntate americane di Beautiful. Scendendo nel dettaglio, l’omicidio avverrà durante un confronto tra due amici. A questo punto, non si può non pensare che i due protagonisti della vicenda saranno Thomas e il suo amico Vinny Walker. Quest’ultimo ha sempre dato una mano al Forrester, che si è dimostrato in più occasioni una persona folle.

Il ragazzo causa problemi, cambiando il test del DNA del figlio che attende Steffy, facendo passare Liam per il padre. Questo suo gesto porta alla rottura tra lo Spencer e Hope. Non solo, Steffy si ritrova a fare i conti con l’arrabbiatura del fidanzato Finn, che si rivela poi essere il padre del bambino. Tutto torna al proprio posto grazie proprio all’intervento di Thomas, che scopre quanto fatto dall’amico e confessa il tutto a Hope.

Gli indizi sembrano portare a una conclusione: Thomas ucciderà Vinny. Ma è necessario fare attenzione ad altre anticipazioni. Bill farà di tutto pur di coprire la verità sul misterioso omicidio. Sarà quindi Liam l’assassino? Non resta che attendere la puntata del 5 aprile, che andrà in onda in America, per scoprirlo.