Beautiful anticipazioni americane: una morte improvvisa ad aprile 2021

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano una grande svolta. Scendendo nel dettaglio, nel corso delle prossime puntate che andranno in onda in America, a Los Angeles avverrà una morte improvvisa e scioccante. Questo è ciò che riporta SoapDirt in queste ultime ore. A essere interrogati sul delitto saranno Liam Spencer, John Finnegan ‘Finn’ e Thomas Forrester. Pare che il prossimo 5 aprile 2021 qualcuno venga trovato privo di vita. Per ora la soap opera resta in silenzio sui dettagli che riguardano questa morte, sebbene ci sia già qualche pronostico al riguardo. Infatti, i suggerimenti attualmente portano a pensare che il migliore amico di Thomas morirà. Si tratta di Vinny Walker, il quale più volte si ritrova a essere complice dei folli piani del Forrester.

A indagare ci penseranno il tenente Baker e il detective Sanchez. La morte del ragazzo sembrerà essere collegata agli ultimi avvenimenti che vedono al centro della scena un po’ tutti i protagonisti. In particolar modo, il cerchio dei sospettati si stringerà intorno a Liam, Finn e Thomas. Il motivo? Vinny confessa di aver cambiato i risultati del test di paternità del figlio che attende Steffy. Ciò accade quando la stilista scopre di essere incinta. In quanto ha da poco una relazione con Finn e siccome trascorre una notte con Liam, non sa di chi sia il figlio che attende.

Pertanto, decide di fare di fare il test di paternità. Inizialmente il risultato che riceve porta il nome dello Spencer. Questo causa non poche tensioni. Hope non reagisce affatto bene e Brooke non appena viene a conoscenza della cosa va su tutte le furie. Intanto, Finn si dichiara pronto a passarci sopra, in quanto nutre per Steffy un sentimento troppo grande. Allo stesso tempo, comprende che c’è qualcosa che non va. Scopre così che dietro c’è lo zampino di Vinny.

In effetti, è proprio lui a cambiare il risultato del test. Qual è il suo scopo? Permettere al suo amico Thomas di avere una possibilità con Hope, facendo tornare Liam tra le braccia di Steffy. Proprio il Forrester rivela come stanno realmente le cose alla Logan, che corre a raccontare tutto al marito con grande felicità. Finn, invece, si reca da Steffy e le dà la lieta notizia: il figlio è suo.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful il pubblico assisterà alla morte di Vinny? Chi ucciderà il giovane? Secondo le ultime indiscrezioni, i sospetti finiranno inevitabilmente sui tre ragazzi Thomas, Liam e Finn. Non resta ora che attendere le future anticipazioni per scoprire cosa accadrà realmente a Vinny.

Intanto, pare che Liam avrà un movente e tra i sospettati finirà anche Ridge! Persino Brooke si mostrerà abbastanza furiosa con la vittima, prima dell’omicidio. In qualche modo, sarà coinvolto in questo mistero Bill Spencer.