Beautiful puntate America, Liam resta solo: Steffy e Hope ora dicono basta

Nella soap di Beautiful Liam è sempre stato al centro della scena, pronto a scegliere tra Steffy e Hope. Più volte si è ritrovato a scontrarsi anche contro il suo stesso sangue, Wyatt. Ora che le lotte con il fratello sono ormai un lontano ricordo, sembra proprio che Liam stia perdendo contemporaneamente sia Steffy che Hope. Nel corso delle puntate che stanno andando in onda in America, la giovane Logan decide di mettere fine alla sua storia d’amore con lo Spencer, pensando addirittura al divorzio. Invece, la figlia di Ridge è oramai vicina a formare una nuova famiglia con il dottor John Finnegan “Finn”, da cui aspetta un figlio. Le ultime anticipazioni americane, secondo SoapDirt, annunciano che la situazione per Liam sta per peggiorare.

Al momento, si ritrova a lottare per tenere vivo il suo matrimonio con Hope, la quale invece crede sia meglio mettere la parola fine. La Logan si sfoga con Thomas, a cui rivela tutti i suoi dubbi, e ovviamente Brooke non reagisce bene. La moglie di Ridge interviene nelle questioni sentimentali della figlia, convinta che il suo destino sia legato a quello di Liam. Non solo, Brooke non è mai stata una sostenitrice di Thomas, anzi. I continui tira e molla e i tradimenti portano Hope a dire basta. Liam cerca, intanto, anche di mantenere un rapporto di amicizia con Steffy, visto che insieme sono genitori della piccola Kelly. La presenza di Finn potrebbe allontanare definitivamente la Forrester dallo Spencer.

Pare che il medico non ostacolerà Liam per quanto riguarda Kelly, ma non permetterà ulteriori avvicinamenti tra lui e Steffy. Infatti, fa sapere alla stilista che la storia con lo Spencer non può avere un seguito. Dunque, questa volta, Liam non potrà piangere sulle spalle di Steffy per l’imminente rottura con Hope. Brooke e Bill gli consigliano di continuare a lottare per la Logan e così inizia a corteggiarla. Liam sta sfogando la sua tristezza con la famiglia.

In particolare, oltre Bill, al suo fianco c’è sempre Wyatt. Ma anche in questa situazione potrebbe ritrovarsi “da solo”. Si pensa che Finn, in realtà, sia figlio di Quinn. L’attuale fidanzato di Steffy non conosce l’identità della sua madre biologica e alcuni dettagli sembrano indicare che si tratti proprio della Fuller! Se ciò fosse vero, Finn e Wyatt sarebbero fratelli.

Questa verità porterebbe lo Spencer a tentare di recuperare il tempo perduto con il fratello, trascurando Liam. Dunque, non si prospetta un futuro roseo per quest’ultimo. I suoi tira e molla con Steffy e Hope hanno più volte infastidito i fan della soap opera americana. Ora non resta che attendere per scoprire come se la caverà questa volta Liam.