Beautiful, Thorne e Brooke si mettono insieme? Tutte le anticipazioni

Beautiful anticipazioni: Thorne e Brooke iniziano una storia d’amore?

Nelle prossime puntate di Beautiful assisteremo a una svolta nel triangolo amoroso composto da Brooke, Ridge e Thorne. La Logan si ritrova attualmente tra i due fratelli Forrester. Il padre di Ali è tornato a Los Angeles con lo scopo di appropriarsi di un posto all’interno dell’azienda di famiglia. Raggiungere questo obbiettivo è difficile vista la presenza di Ridge, suo grande rivale. Ma i due non combattono solo sul campo di lavoro, bensì anche in quello amoroso. Infatti, entrambi stanno tentando di conquistare il cuore di Brooke. Ma chi sceglierà tra i due fratelli la Logan? Thorne sta chiaramente corteggiando la madre di Hope, andando addirittura a vivere a casa sua. Tra i due c’è un bacio e anche un’importante proposta di matrimonio. Infatti, Thorne anticipa Ridge e chiede a Brooke di diventare sua moglie. Ovviamente la Logan appare sconvolta di fronte a questa richiesta, che potrebbe rappresentare una svolta nella sua vita sentimentale.

Thorne corteggia Brooke, ma lei sceglie di stare con Ridge

Thorne chiede a Brooke di sposarlo, ma dietro l’angolo c’è ancora Ridge, pronto anche lui a fare la proposta di matrimonio, tanto che mostra l’anello di fidanzamento a Steffy. Vi anticipiamo che tra Thorne e Brooke non si apre alcun capitolo. Infatti, la madre di Hope sceglie di restare a fianco di Ridge e il fratello di quest’ultimo è costretto a farsi da parte. Ma vi anticipiamo che il padre di Ali continua ad animare le scene della soap. Infatti, inaspettatamente lo vedremo avvicinarsi a Katie. La piccola delle sorelle Logan non respinge le avances del Forrester e si fa corteggiare. Questo, però, porta alla fine della sua storia d’amore con Wyatt, il quale intanto si avvicina a Sally. Dunque, si stanno per formare nuove e interessanti coppie.

Thorne e Katie, la coppia inaspettata: grandi cambiamenti

Mentre Brooke continua a stare a fianco di Ridge, Thorne e Katie iniziano una relazione. La loro storia d’amore porta, però, dei problemi a Bill. Infatti, come vedremo nelle prossime puntate, il Forrester riesce a convincere la Logan che Will ha bisogno di un padre più presente.