Beautiful, Thomas svela la sua verità: ecco perché ha finto la sua morte

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas svela a Hope il motivo per cui ha finto la sua morte

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono Thomas rivelare a Hope il motivo per cui ha finto la sua morte. Non sappiamo se il giovane Forrester sarà davvero sincero con la sua ex moglie, ma sembrerà convinto della sua spiegazione. Hope è sconvolta nel vedere Thomas tornare vivo e vegeto nella sua vita. La giovane Logan, ricordiamo, è ormai certa di aver ucciso il ragazzo, facendolo cadere in una vasca piena di acido della Forrester Creations. Dopo qualche giorno di assenza, il giovane stilista torna in scena e la prima persona che incontra è proprio Hope. Quest’ultima è sconvolta, ma allo stesso felice di non aver messo fine alla vita dell’ex marito. La vasca in cui cade Thomas non contiene acido, bensì acqua e sapone. Dunque, il Forrester si presenta senza alcuna ferita di fronte a Hope, la quale ora cerca spiegazioni. Ebbene, nel corso delle prossime settimane, il figlio di Ridge si ritroverà a spiegare alla Logan il motivo per cui ha inscenato la sua morte.

Beautiful puntate americane: Thomas finge di essere morto per dare un insegnamento a Hope

Thomas non è morto, ma torna in scena con un nuovo piano. Sembra che nelle intenzioni del Forrester ci sia la voglia di allontanare per sempre dalla vita di Ridge la persona che da sempre detesta, Brooke. Nel frattempo, Hope chiede al giovane stilista il motivo per cui ha finto di essere morto, causandole momenti di panico. Thomas le spiega di aver compiuto questo gesto per farle capire che anche le brave persone si ritrovano costretti a mantenere i segreti. Infatti, ricordiamo che Hope non rivela a nessuno, fatta eccezione per Brooke, cosa è accaduto durante lo scontro che ha visto Thomas cadere nella vasca. Ora il Forrester sembra voler dare un insegnamento a Hope, ma non sappiamo se dietro tutto ciò ci sia un altro piano più oscuro.

Thomas e l’insegnamento che vuole dare a Hope: Liam non prende bene la situazione

Come Hope mantiene il segreto sullo scontro avvenuto con Thomas, quest’ultimo in passato le ha nascosto la verità sulla piccola Beth. Ed è proprio questo che il Forrester vorrebbe far capire alla Logan: tutti possono mantenere dei segreti. Il figlio di Ridge dà questa importante spiegazione a Hope, che ora dovrà anche affrontare una crisi con Liam. Lo Spencer verrà a conoscenza della situazione e pare che non prenderà affatto bene il tutto. Il figlio di Bill non riuscirà ad accettare il fatto che sua moglie gli abbia tenuto nascosto lo scontro che vede Thomas cadere nella vasca. Attraverso tutto ciò, potremo vedere Hope trovare confronto proprio tra le braccia del Forrester!