Beautiful puntate America, Brooke vittima della furia di Thomas: il ricatto

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas pronto a vendicarsi contro Brooke

Sarà Brooke a subire le conseguenze degli ultimi errori commessi da Hope, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle prossime puntate, in onda in America, Thomas se la prenderà proprio con la matrigna. Il motivo? Il giovane Forrester ha un duro scontro Hope, dopo aver firmato per lei i documenti che le permettono di essere legalmente la madre di Douglas. Durante l’accesa discussione, la giovane Logan spinge Thomas oltre una ringhiera, facendolo cadere all’interno di una vasca che dovrebbe contenere acido. Hope è convinta di aver ucciso il suo ex marito e non riesce a non avvertire dei forti sensi di colpa. Impossibile non notare la sua disperazione, in particolare quando ne parla con Brooke, l’unica a cui rivela quanto accaduto. La donna cerca di rassicurare la figlia, non addossandole colpe sebbene sia sconvolta dal racconto. Non solo, la spinge a non rivelare a nessuno quanto successo a Thomas, che al momento risulta scomparso. Quando entrambe le Logan hanno un confronto con Ridge non fanno alcun riferimento all’improvvisa sparizione del giovane stilista. Ed ecco che il giovane Forrester riappare vivo e vegeto di fronte a Hope!

Beautiful puntate America: Brooke diventa la vittima principale della furia di Thomas

Come vi abbiamo già anticipato, Thomas non muore. La vasca in cui cade non contiene acido, bensì acqua. Il giovane Forrester non appare per nulla arrabbiato con Hope, tanto che appena fa il suo ritorno la stringe in un caldo abbraccio. La giovane Logan non sa, però, che Thomas si scaglierà proprio contro sua madre. Sarà Brooke la vittima principale dell’ira del Forrester. Quest’ultimo non vede l’ora di vendicarsi contro colei che considera la rovina della sua famiglia. In precedenze ha già fatto in modo che i due si separassero. Infatti, attualmente Ridge e Brooke non vivono più insieme! Ma ora Thomas vuole completare la sua opera e inizia a minacciare la Logan! Il giovane stilista avrà, infatti, il coltello dalla parte del manico. In qualunque momento potrà denunciare Hope e, dunque, questo sarà per lui un dettaglio prezioso per ricattare Brooke.

Thomas inizia il suo ricatto contro Brooke: la Logan con le spalle al muro

Thomas non ha alcuna intenzione di placare la sua ira contro Brooke, anzi crede che questo sia il momento giusto per allontanare definitivamente da Ridge. Ma come? Stando alle ultime anticipazioni americane, il giovane stilista si recherà dalla Logan e inizierà a deriderla per il suo comportamento. In particolare, Thomas le rinfaccerà il fatto di aver spinto Hope a non rivelare a Ridge quanto accaduto quella notte tra loro. A detta del Forrester, per correttezza, Brooke avrebbe dovuto rivelare a Ridge lo scontro avvenuto tra i loro figli. A questo punto, Thomas si vendicherà contro la matrigna, facendo in modo che lei confessi a suo padre tutta la verità. Come si comporterà Brooke? Ricordiamo che il giovane stilista può denunciare Hope accusandola di tentato omicidio.