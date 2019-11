Beautiful puntate America: un’inaspettata prova incastrerebbe Hope

Puntate americane Beautiful: Thomas potrebbe riservare un gran colpo di scena ai danni di Hope

Durante le prossime puntate di Beautiful in onda in America, potrebbe accadere un grande colpo di scena. Secondo quanto si legge sul sito americano Celeb Dirty Laundry, i telespettatori potrebbe vedere Thomas con un asso nella manica davvero inaspettato. Hope potrebbe presto ritrovarsi di fronte a una situazione per lei davvero spiacevole. Vi abbiamo già anticipato che, dopo l’acceso scontro che lo vede perdere la vita in una vasca di acido della Forrester Creations, Thomas torna in scena sconvolgendo la Logan. Pare non ci sia acido all’interno della vasca, ma acqua. Dunque, il figlio di Ridge non avrebbe neppure rischiato di morire. Ora, però, è pronto a tornare in scena con un nuovo e subdolo piano. Come è possibile leggere sul portale americano, Thomas avrebbe con sé una prova attraverso la quale potrebbe ricattare Hope. Il pubblico vedrà il Forrester fare il suo ritorno con un comportamento inaspettato. Infatti, tutti si aspettano di vederlo tornare con rabbia e voglia di vendetta, eppure con la Logan non sembra avere un atteggiamento minaccioso. Questo dettaglio fa decisamente rabbrividire!

Beautiful anticipazioni americane: Hope ricattata da Thomas? Lui potrebbe avere con sé una prova

Le anticipazioni americane vedono Thomas tenere il coltello dalla parte del manico, contro Hope e Brooke. Quest’ultima è l’unica a conoscenza di quanto accaduto qualche sera prima alla Forrester Creations. Infatti, la giovane Logan riesce a confidare la vicenda, convinta che Thomas sia morto, solo alla madre. Ora che il figlio di Ridge fa il suo ritorno, Hope non può fare a meno di temere per la sua vita e per quella dei suoi cari. Cosa ha in mente di fare questa volta il Forrester e come mai mantiene la calma? Ebbene la risposta potrebbe essere data una prova che lui stesso possiede. Thomas potrebbe avere in mano una registrazione che andrebbe a provare il tentato omicidio commesso da Hope nei suoi confronti.

Beautiful, Hope rischia di finire in carcere: Thomas pronto a tutto

Thomas potrebbe aver deciso di registrare il suo scontro con Hope, proprio per avere con sé una prova per iniziare a ricattare la ragazza. E quanto accaduto, se registrato, potrebbe portare la Logan dietro le sbarre. In questo modo, il Forrester potrebbe iniziare a ricattare Hope, dicendosi pronto a farla finire in carcere qualora lei non seguisse le sue regole! Questo è probabilmente il piano che Thomas metterà in atto contro le due Logan!