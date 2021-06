Beautiful, Thomas prigioniero: chi lo salva? Le anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane il figlio di Ridge verrà rinchiuso in una gabbia da Justin, che avrà come un unico obbiettivo quello di impossessarsi della Spencer Publications

Chi salverà Thomas nelle prossime puntate americane di Beautiful? Il figlio di Ridge scopre la verità sulla morte di Vinny, ma finirà all’interno di una gabbia. A rapirlo sarà Justin, il quale dovrebbe trovare una soluzione per liberare Bill e Liam, che si trovano attualmente in carcere. In realtà, l’avvocato non ha alcuna intenzione di aiutare padre e figlio a uscire di prigione. Il suo piano è proprio un altro: lasciarli rinchiusi, per prendere il potere della Spencer Pubblications.

Durante il colloquio con Bill in carcere, quando viene a sapere che sarà Wyatt ad avere il controllo sull’azienda, storce il naso. Appare davvero infastidito dalla cosa, in quanto avrebbe voluto che l’incarico fosse suo. Non solo, Bill lo umilia, poiché ancora non ha trovato una soluzione per farli uscire di prigione. Nel frattempo, con l’aiuto di Zende, Thomas riesce ad avere tra le mani gli ultimi messaggi che Vinny gli ha inviato prima di morire. In questo modo, in particolare attraverso un video, scopre che si tratta di un suicidio.

Lo stesso Vinny si getta sotto l’auto, che sta guidando Liam, per permettere a Thomas di avere un futuro con Hope. Ebbene, Walker calcola tutto: gli Spencer arrestati e il Forrester pronto a prendersi cura della Logan. In effetti, il figlio di Ridge potrebbe approfittare di questa situazione, visto che Liam in carcere gli chiede di stare accanto a Hope e ai bambini. Thomas, però, si recherà immediatamente da Justin e gli mostrerà le prove che possono scagionare i due Spencer.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la reazione dell’avvocato sarà davvero inaspettata. Infatti, lo colpirà in testa e lo chiuderà all’interno di una gabbia! Poco dopo, il figlio di Ridge si sveglierà e scoprirà appunto di essere stato rapito da Justin. Ancora non è chiaro dove l’avvocato degli Spencer terrà rinchiuso Thomas.

Il Forrester risulterà scomparso e nessuno saprà che fine avrà fatto. La sua macchina probabilmente sarà ancora parcheggiata alla Forrester Creations, ma le anticipazioni fanno sapere che nessuno avrà visto nulla di quanto accaduto. Pare che Hope andrà nel panico quando noterà l’improvvisa scomparsa di Thomas e temerà il peggio.

Chi sarà l’eroe che salverà il Forrester? Al momento, le indiscrezioni puntano sulla polizia, che continuerà a indagare sull’omicidio di Vinny e anche sulla scomparsa di Thomas. Non solo, l’attenzione è attualmente puntata su Wyatt. Si pensava che il Forrester e il figlio di Quinn sarebbero diventati alleati nella ricerca del colpevole della morte di Vinny.

Ma sembra che, invece, Wyatt avrà un ruolo chiave nella liberazione di Thomas. Il giovane Spencer potrebbe trovare, dunque, il Forrester e smascherare così Justin. Sembra ora quasi impossibile che il figlio di Ridge si salvi da solo.