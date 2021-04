Beautiful, Thomas non ricorda di aver ucciso Vinny? Le previsioni

I telespettatori americani sono curiosi di scoprire la verità sull’omicidio avvenuto nella soap di Beautiful nelle scorse puntate. In particolare, si pensa che Liam non abbia nulla a che fare con la morte di Vinny. Alla guida dell’auto di suo padre, il giovane Spencer sente di aver urtato qualcosa. Quando scende dalla vettura assiste agli ultimi momenti di vita di Vinny, che tenta di parlare. Purtroppo il ragazzo non riesce a dire ciò che avrebbe voluto e Liam sviene. Bill prende la situazione in mano e fa in modo che ogni loro traccia sparisca, lasciando Vinny sul ciglio della strada.

Ma attenzione, potrebbe non essere stato Liam a uccidere accidentalmente Vinny con l’auto. Infatti, si pensa che qualcuno abbia spinto il ragazzo sul ciglio della strada dopo averlo colpito. Temendo che il figlio possa essere accusato di omicidio, Bill tenta di insabbiare qualsiasi prova. Ora, però, si ritrova a dover stare attento a ogni passo di Liam, che non riesce a convivere con questo segreto. Il giovane Spencer, convinto di aver ucciso accidentalmente Vinny e di averlo abbandonato, accusa i primi problemi mentali. Nel frattempo, Thomas appare furioso e pronto a scoprire la verità.

Accompagnato da Hope, proprio lui riconosce il corpo senza vita del suo amico Vinny e giura vendetta contro chi l’ha lasciato morire sul ciglio della strada. Le previsioni americane di Beautiful annunciano che arriverà un momento in cui Liam sarà fuori dai guai per la morte di Vinny. Pare che nuove scoperte indicheranno che la ferita mortale è avvenuta prima che i due Spencer arrivassero con l’auto. Pertanto, questo significa che c’è qualcun altro che sta mantenendo un grande segreto.

E mentre Bill combatte per salvare Liam, sembra che un altro padre si ritroverà a lottare per suo figlio. Le anticipazioni prevedono che sarà proprio Ridge! Quest’ultimo dovrà difendere Thomas, che ora appare totalmente cambiato. Hope trascorre molto tempo con lui, ma inizia a notare che potrebbe essere tornato quello di un tempo. Lo stilista fa sapere alla Logan di non avere più tempo a disposizione per lavorare, in quanto deve indagare sull’omicidio del suo amico.

La soap potrebbe aver deciso di utilizzare nuovamente lo squilibrio mentale di Thomas per risolvere questo mistero. Secondo quanto rivela SoapDirt, sarebbe pronta una trama che vede il Forrester con una doppia personalità. In questo modo, è possibile che Thomas uccida Vinny ma poi non ricordi nulla.

Thomas ha una doppia personalità o sta fingendo di essere arrabbiato per la morte di Vinny? Le anticipazioni americane lo vedono come il principale sospettato dell’omicidio. Dunque, non resta che attendere per scoprire la verità.