Beautiful, Liam rischia grosso: la pericolosa promessa di Thomas

Le anticipazioni americane segnalano che il giovane Forrester, di fronte al corpo senza vita del suo amico Vinny, non riesce a trattenere le lacrime; in questa circostanza, giura di essere disposto a tutto pur di scoprire la verità

La trama delle puntate di Beautiful in onda in America gira intorno alla misteriosa morte di Vinny. Ora Liam e Bill rischiano grosso, mentre Thomas fa una promessa pericolosa. Il tutto accade quando i due Spencer stanno rientrando a casa. Alla guida dell’auto c’è Liam, che improvvisamente si accorge di aver urtato qualcosa. A questo punto, padre e figlio scendono dalla vettura e trovano Vinny sdraiato in mezzo alla strada in fin di vita. Tenta di dire qualcosa, ma non riesce, in quanto muore pochi istanti dopo. A questo punto, Bill prende in mano la situazione e porta un Liam svenuto in auto.

Ebbene il capo della Spencer Publications, convinto che suo figlio possa essere accusato di omicidio, mette in atto un folle piano. Il giorno dopo, all’obitorio il dottor Finnegan – attuale fidanzato di Steffy – riconosce il corpo senza vita di Vinny. Il medico decide così di chiamare Thomas per fare un riconoscimento. Il giovane Forrester si fa accompagnare da Hope e, quando nota che il ragazzo morto è il suo migliore amico, non riesce a trattenere le lacrime. Rivela al medico legale il nome completo del ragazzo, Vincent Walker, e chiede immediatamente cos’è accaduto.

Piangendo Thomas ammette che era furioso con lui, in quanto aveva modificato il risultato del test di paternità del bambino che attende Steffy. Nonostante ciò, il figlio di Ridge è certo che il suo amico non meritasse di morire così, lasciato sul ciglio di una strada. Sconvolto, non tenta di difenderlo, ma rivela a Finn e Hope che era una brava persona. “Un animale lo ha investito sul ciglio della strada e non si è nemmeno fermato per cercare di aiutare”, dichiara Thomas scioccato.

Finn gli fa sapere che la polizia aprirà un caso per scoprire cosa è realmente accaduto la notte precedente. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Thomas, fuori di sé, dichiara che i poliziotti farebbero meglio a trovare chi ha ucciso il suo amico. Altrimenti, sarà lui stesso a farlo! Una promessa pericolosa, visto che Thomas ha sempre dimostrato di essere disposto a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi. Oltre ciò, i due Spencer finirebbero indubbiamente in carcere.

Pertanto, se dovesse scoprire cosa hanno fatto Liam e Bill non reagirebbe bene. La morte di Vinny, però, gira intorno a un vero e proprio mistero. Si pensa, infatti, che non sia morto a causa dell’incidente che avrebbero provocato i due Spencer. Qualcuno, prima di questo momento, avrebbe discusso con lui. Dopo di che, lo avrebbe spinto sul ciglio della strada in fin di vita.

Gli indizi sull’assassino sembrerebbero portare a un colpevole: Thomas. Probabilmente perché sarebbe l’unico in grado di compiere un simile gesto. Ma la polizia punterà l’attenzione un po’ su tutti i protagonisti. Il nome del primo sospettato lascerà senza parole la famiglia Forrester. Non resta che attendere per scoprire cosa realmente è accaduto a Vinny.