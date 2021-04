Beautiful, misterioso omicidio: annuncio sul sospettato, Forrester sconvolti

Le anticipazioni americane segnalano puntate scoppiettanti di Beautiful. La trama della soap opera, al momento, vede al centro della scena un nuovo omicidio. Già da settimane era stato anticipato che sarebbe avvenuto un delitto misterioso a Los Angeles. Ed ecco che, durante la puntata andata già in onda in America, Liam e Bill si ritrovano ad assistere alla morte di Vinny, il migliore amico di Thomas. Il giovane Spencer guida l’auto di suo padre, che ha bevuto un po’ troppo. Improvvisamente si rende conto di aver urtato qualcosa. Ed ecco che di fronte alla vettura trovano Vinny, che sembra voler far sapere loro qualcosa. Purtroppo non riesce a pronunciare le ultime parole e, quando chiude gli occhi, Liam perde i sensi.

Bill prende la situazione in mano e mette in atto una copertura abbastanza rischiosa. E mentre Liam, una volta ripresosi, vorrebbe andare immediatamente dalla polizia, suo padre lo blocca. Nel frattempo, nell’obitorio, il dottor John Finnegan riconosce il corpo di Vinny, il quale viene trovato morto sulla strada. Il medico, attuale fidanzato di Steffy, chiama Thomas per avere un documento d’identità formale. Proprio in quel momento, il Forrester si trova insieme a Hope, che decide di accompagnarlo all’obitorio. Dopo essere arrivato sul posto, non appena riconosce il suo amico Vinny, Thomas inizia a singhiozzare.

La morte di questo personaggio gira intorno a un mistero vero e proprio. Sebbene possa sembrare che sia Liam l’unico responsabile del decesso, pare che dietro ci sia un’altra verità. Si ipotizza che Vinny abbia un litigio con un altro personaggio prima di cadere in mezzo alla strada. Questo dubbio sorge perché la soap, prima di questa puntata, aveva annunciato che i telespettatori si sarebbero ritrovati di fronte a un grande mistero.

Con Vinny avrebbe questo litigio prima della sua morte? Un po’ tutti i principali protagonisti potrebbero essere sospettati. Non solo Liam, ma anche Steffy, Finn, Hope e Thomas. Il motivo? La prima scopre di essere incinta, ma non sa chi sia il padre tra lo Spencer e il suo attuale fidanzato. Così, decide di eseguire un test di paternità, il cui risultato viene sabotato da Vinny. Inizialmente, infatti, risulta Liam il padre del bambino.

Thomas scopre il gesto segreto del suo amico e decide di rivelare tutta quanta la verità: è in realtà Finn il papà che del figlio che aspetta Steffy. Tutto torna al suo posto, ma i protagonisti appaiono abbastanza arrabbiati con Vinny. Avrebbero tutti un movente, anche Ridge e Brooke, furiosi per quanto appena accaduto tra i loro figli.

Lei anticipazioni americane segnalano che il tenente Baker, nelle prossime puntate di Beautiful, apparirà a sorpresa alla Forrester Creations. E sarà proprio qui che lascerà tutti senza parole rivelando l’identità del principale sospettato. Di chi si tratta? Tutti gli indizi sembrano al momento portare il nome Thomas.

Le attenzioni di Baker potrebbero finire anche su Ridge o Steffy. Pare, inoltre, che Vinny si trovi vicino alla tenuta dei Forrester prima della sua morte.