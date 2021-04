Beautiful puntate America: Liam rivede Vinny: è vivo? La strana svolta

Il mistero si infittisce nella soap di Beautiful. Le anticipazioni americane segnalano la morte di Vinny, il migliore amico di Thomas. Lo scorso 5 aprile, i telespettatori americani hanno assistito al momento in cui Liam e Bill si ritrovano di fronte a Vinny, sul ciglio della strada, in fin di vita. Convinto di averlo investito lui, Liam sviene e Bill prende in mano la situazione. Infatti, il marito di Katie mette in atto un rischioso piano per proteggere suo figlio, che si trovava alla guida della sua auto. Il giorno dopo, Liam non riesce a trattenere questo segreto e appare davvero angosciato.

Bill tenta a tutti i costi di fargli mantenere il silenzio sulla questione. Ma nel frattempo Thomas viene chiamato all’obitorio per riconoscere il corpo senza vita del suo amico. Accompagnato da Hope, arriva sul posto e giura che farà di tutto pur di trovare chi ha investito Vinny. Ma ecco che accade qualcosa di inaspettato: Vinny riappare di fronte a Liam. Hope non sa nulla di quanto realmente sta accadendo e, dopo averlo sentito al telefono, capisce che lo Spencer ha qualcosa che non va. Bill arriva in tempo e prende il telefono dalle mani di Liam, informando Hope che sono nel mezzo di un incontro di lavoro.

Dopo di che, giura al figlio che non gli permetterà di rispondere più al telefono finché non avrà se stesso sotto controllo. A questo punto, porta via il cellulare con sé. Liam è profondamente sconvolto, in quanto sa che non potrà mai vivere serenamente con un peso così grande sulla coscienza. Senza nessuna via d’uscita, il giovane Spencer si sdraia e ricorda la scena in cui Vinny era in fin di vita sul ciglio della strada.

Proprio in questo momento sente una voce e di fronte a lui appare Vinny. Quest’ultimo lo rimprovera per averlo lasciato in mezzo a una strada, sanguinante e solo, a morire. Liam non riesce a credere ai suoi occhi e appare sconvolto. Urlando, Vinny gli promette che pagherà per quanto accaduto.

Beautiful anticipazioni americane, Liam rivede Vinny: è il fantasma o il gemello?

Cosa sta accadendo nella soap di Beautiful? L’attore Joe LoCicero, dopo la morte del suo personaggio, ha fatto sapere al pubblico che sarebbe tornato sul set. È iniziata così a girare nell’aria l’ipotesi che potesse tornare a far parte della trama come il gemello di Vinny. Ma dopo la puntata andata in onda ieri in America, si pensa che Liam abbia perso la ragione. Sconvolto per quanto accaduto, il giovane Spencer potrebbe aver solo immaginato Vinny di fronte a sé.

Il corpo trovato sul ciglio della strada dimostra che effettivamente Vinny è morto. Thomas lo riconosce subito in obitorio, insieme a Hope. Dunque, il ragazzo che è apparso di fronte a Liam potrebbe essere il gemello oppure un fantasma.