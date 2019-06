Beautiful, Thomas dice a Steffy la verità su Beth? Il promo scatena i fan

Beautiful anticipazioni americane: Thomas confessa a Steffy la verità sulla figlia di Hope? Il nuovo promo scatena il pubblico

Il nuovo promo sulle prossime puntate di Beautiful in onda in America sta scatenando tutto il pubblico! Nelle ultime scene del filmato, infatti, è possibile vedere Thomas intento a rivelare qualcosa di importante a Steffy. Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni americane vedono diversi personaggi impauriti di fronte a questo grande segreto. Stiamo parlando di Florence, Zoe e Xander. Sono gli unici a conoscere la verità sulla figlia di Hope e Liam ed ecco che anche Thomas viene a conoscenza di quanto realmente accaduto dopo il parto della Logan. Il Forrester scopre che, in realtà, Beth non è morta ma è stata, inconsapevolmente, adottata da Steffy, che le ha dato il nome di Phoebe. Le ultime puntate in onda in America girano proprio intorno a questo pericoloso segreto, che potrebbe causare non pochi problemi. Zoe vedrebbe suo padre finire in carcere, visto che proprio lui ha fatto in modo che Beth venisse adottata. Florence finirebbe anche lei dietro le sbarre, in quanto ha finto di essere la madre naturale della bambina, poi adottata da Steffy. Ora sembra proprio che Thomas sia intenzionato a confessare la verità alla sorella.

Puntate America, Steffy conoscerà la verità? Thomas pronto a rivelare il segreto

Il promo ha decisamente scatenato i fan della soap. Dopo aver scoperto il segreto sulla figlia di Hope, Thomas correrà a casa di Steffy. Qui il giovane Forrester annuncerà alla sorella di essere a conoscenza di un segreto troppo importante. Il ragazzo si mostrerà sicuro del fatto che Steffy debba conoscere la verità. Non sappiamo se Thomas deciderà davvero di confessare quanto scoperto a sua sorella. Il promo sulle puntate in onda questa settimana non mostra tutta la conversazione tra i due fratelli, ma i siti americani sono quasi certi che la verità non verrà a galla in questo modo. Probabilmente Thomas deciderà di mantenere il silenzio e non rivelerà alla sorella che la bambina da lei adottata è in realtà la figlia di Hope e Liam.

Thomas potrebbe non rivelare a Steffy il segreto sulla figlia di Hope e Liam

Perché Thomas dovrebbe continuare a mantenere questo segreto? Inizialmente, non appena scopre la verità, il Forrester appare subito pronto a confessare la verità a Hope. Ma poi fa improvvisamente un passo indietro. Come vi abbiamo già anticipato, Thomas è disposto a tutto pur di riconquistare il cuore della Logan, che ha lasciato Liam a causa del dolore provato per la perdita della loro bambina. Non ci resta che attendere per scoprirlo.