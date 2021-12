Beautiful, Taylor svelerà una verità sepolta: la confidenza a Steffy

By

Il ritorno di Taylor nella trama di Beautiful, come si poteva immaginare, rappresenta un punto di svolta. La madre di Steffy e Thomas è pronta a inserirsi nelle varie dinamiche che si sono create, complicando anche un po’ la situazione. Attualmente, nelle puntate che stanno andando in onda in America, Ridge e Brooke stanno affrontando una nuova crisi. Le anticipazioni americane svelano che i problemi continueranno a peggiorare, a causa della vicinanza che c’è tra la Logan e Deacon Sharpe.

È davvero tempo di ritorni dal passato per la soap opera americana che ripropone personaggi che ne hanno fatte di cotte e di crude. Oltre Deacon e Taylor, anche Sheila torna a essere protagonista della scena. Ed è contro la Carter che l’ex moglie di Ridge si ritroverà a scontrarsi. Non sarà sicuramente l’unica che avrà a che fare con lei. Sembra proprio che Brooke dovrà confrontarsi ancora una volta con la sua grande rivale. A sostenere Taylor ci sarà, ovviamente, Steffy.

Sia lei che Thomas sono felici di riaccogliere a casa la loro mamma e mostrano tutto il loro entusiasmo quando la trovano a conversare con Ridge. I due ragazzi si commuoveranno, nelle prossime puntate americane, quando vedranno i loro genitori riuniti, anche se non come vorrebbero loro. Steffy e Thomas sogneranno di rivedere Ridge e Taylor come una coppia.

Dunque, Brooke dovrà stare molto attenta alle prossime mosse dell’ex moglie di Liam, che tenterà di portare il padre tra le braccia di sua mamma. Dopo aver condiviso un momento speciale con Thomas, Taylor si lascerà andare a una confessione riguardante il passato, svelandole una verità sepolta diversi anni fa.

Ebbene, secondo quanto si legge su CelebDirtyLaundry, rivelerà a sua figlia che quando Brooke si lasciò andare alla passione con Deacon, Ridge si trovava con lei! Nonostante ciò, ricorda che il Forrester restò comunque colpito nel profondo quando venne a sapere cosa era accaduto tra Sharpe e la Logan. Steffy non può di certo conoscere i retroscena, in quanto ancora non era neppure nata.

Beautiful, la storia di Brooke e Deacon

Sebbene Ridge si trovasse insieme a Taylor, restò male per la relazione di Brooke e Deacon. Quello è sicuramente il tradimento peggiore che la Logan poteva commettere nei confronti di sua figlia Bridget. Infatti, Sharpe all’epoca era suo genero. L’intento di Brooke inizialmente era quello di allontanarlo dalla vita di sua figlia, poi però finì per cedere alla tentazione e restò incinta di Hope.

Quanto accadde restò nascosto per qualche tempo, ma la stessa Bridget scoprì la verità ascoltando di nascosto una conversazione tra Brooke e Deacon. Tutta la situazione destabilizzò profondamente la giovanissima Forrester.