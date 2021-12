Beautiful, Steffy tra Liam e Hope: il matrimonio con Finn vacilla

Steffy, Liam e Hope ancora al centro della trama di Beautiful. A loro si aggiunge il dottor John Finnegan, meglio conosciuto come Finn. Ebbene la giovane Forrester continuerà a mettere a dura prova il suo matrimonio e terrà accesa l’alleanza con il suo ex marito. La figlia di Ridge non ha alcuna intenzione di lasciare che suo marito e la Logan abbiano un rapporto con Sheila e Deacon. Della stessa opinione è Liam ed è proprio per questo motivo che tornano a formare una squadra.

Steffy si inserisce di nuovo tra Liam e Hope, per allontanare i due perfidi personaggi. Ci riuscirà? Al momento, si trova in alto mare. Nel corso delle puntate americane che stanno attualmente andando in onda, la giovane Logan sta cercando di introdurre suo padre nella sua vita. Deacon è ritenuto da Ridge, Liam e Steffy una persona pericolosa. Pertanto, tutti e tre lotteranno affinché mantenga le distanze. Ma per ora non raggiungono l’obbiettivo.

Addirittura Brooke si schiera dalla parte di Hope e Deacon, complicando la situazione. Le anticipazioni americane rivelano che presto la madre della piccola Beth dimostrerà di essere preoccupata per Liam. Si renderà conto, con il passare del tempo, che lui ha troppo in comune con Steffy, ancora una volta. E mentre Sheila continuerà a manipolare le varie situazioni a suo vantaggio, le due giovani rivali si ritroveranno di nuovo una contro l’altra.

Ma la figlia di Ridge deve prestare attenzione anche a un altro problema, che riguarda appunto la Carter. Quest’ultima ha come unico obbiettivo quello di conquistare suo figlio Finn, dopo aver annunciato di essere la sua madre biologica. Come si può notare, Hope e Finnegan capiranno che si trovano nella stessa situazione e uniranno le loro forze!

Ed è così che potrebbe accadere il colpo di scena: Hope finirà tra le braccia di Finn? Il matrimonio di Steffy vacillerà e anche quello di Liam. Dunque, non è da escludere una svolta del genere. Inoltre, c’è da considerare il fatto che la stessa Forrester potrebbe cedere e tornare con lo Spencer.

Intanto, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Finn apprezzerà il fatto che con Hope riuscirà a esprimere ciò che davvero sente nei confronti di sua madre. Al contrario, con Steffy non avrà modo di far uscire fuori i suoi desideri.

Mentre da una parte la Forrester si alleerà con Liam, Hope darà consigli a Finn. Queste dinamiche che si sono create nella trama della soap opera americana, creeranno nuove rotture!