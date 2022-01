Beautiful: Steffy sola e delusa da Taylor, ma non si ferma con Hope

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America continua a tenere banco il critico momento di Brooke. Steffy crede che questa sia l’occasione giusta per Ridge e Taylor di tornare a formare una coppia. Ma in questa guerra sembra che la giovane stilista sia sola. Sua madre non pare intenzionata a seguire i suoi consigli per allontanare definitivamente le Logan delle loro vite, anzi. Stando alle ultime anticipazioni americane, la Hayes ha invece intenzione di aiutare Brooke a riprendersi da questo duro momento.

Durante la prossima settimana, Taylor andrà contro Steffy. Infatti, cercherà di aiutare la sua storica rivale in amore a ritrovare le forze per andare avanti. Tutti sanno ormai che la Logan è caduta nella tentazione dell’alcol durante la vigilia di Capodanno, quando Ridge era lontano per lavoro. Ma nessuno sa che tra Brooke e Deacon è scattato un bacio passionale e che lui ha concluso la serata dormendo al suo fianco.

L’unico a essere a conoscenza di questo momento è Douglas, il quale per ora resta in silenzio sulla questione. Presto, però, potrebbe rivelare a qualcuno di aver visto la Logan molto vicina a Sharpe. Nel frattempo, Taylor si offre per aiutare Brooke a uscire dal brutto periodo che sta vivendo a causa della sua ricaduta. Nessuno riesce a spiegarsi come mai la Logan stia così male e come sia possibile che abbia bevuto alcol.

Il pubblico invece sa tutto. Brooke sta così male perché ha anche tradito Ridge quella notte e a portarla a ubriacarsi è stata Sheila Carter! Quest’ultima, assetata di vendetta, scambia le bevande analcoliche con quelle alcoliche. Ebbene anche in questa dinamica entrerà in gioco Taylor, inaspettatamente. Sarà lei l’unica a sospettare un’intromissione da parte di Sheila.

Noterà che la dark lady è fortemente interessata a ciò che accade nella vita di Brooke e questo la farà insospettire. Nel frattempo, ci sarà un riavvicinamento con Ridge, che non entusiasmerà molto Steffy. Quest’ultima vorrebbe vedere sua madre approfittare della ricaduta della Logan per riavere i suoi genitori di nuovo uniti. Per la giovane stilista questa sarebbe una rivincita.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Steffy accuserà ancora Hope di averle ‘rubato’ Liam, esattamente come Brooke fece con Ridge e Taylor. Sebbene sua madre sembri non propensa ad approfittare della ricaduta della Logan, la stilista non si fermerà di certo.

Dall’altra parte la stessa Hope sarà preoccupata per tutto questo. Temerà che questa sia una grande possibilità per Taylor di rubare il cuore di Ridge. Dunque, le due ragazze si ritroveranno ancora l’una contro l’altra per le loro madri.

La giovane Logan affronta faccia a faccia sia Steffy che Taylor, invitandole a non intromettersi in questo momento così delicato. Al contrario della figlia, la Hayes vorrà davvero aiutare Brooke, come amica e dottoressa, a risollevarsi.