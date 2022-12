Beautiful, Steffy rischia battuta d’arresto: cosa succede in America

Le anticipazioni americane di Beautiful non danno buone notizie su Steffy Forrester. La figlia di Ridge rischia di subire una battuta d’arresto a causa della sua salute mentale. Qual è il motivo per cui la giovane stilista si potrebbe ritrovare in questa situazione? Il pubblico di Canale 5 deve ancora assistere al piano che Sheila mette in atto per separare Steffy e Finn. La dark lady è davvero pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole e si ritrova a commettere gesti terribili, che mettono anche a rischio la vita di suo figlio.

Steffy e Finn lottano tra la vita e la morte. Fortunatamente, la coppia riesce a salvarsi e a ritrovarsi dopo vari colpi di scena. Sheila risulta morta, ma in realtà è viva e vegeta! E mentre Ridge si ritrova a vivere un’enorme confusione nel suo cuore, ecco che la giovane Forrester non viene messa di fronte alla dura verità: Sheila si trova ancora a Los Angeles ed è viva. Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, Steffy incrocia la perfida suocera e i terribili ricordi tornano alla sua mente.

La Forrester si sente come catapultata in un incubo. Questo incontro improvviso con Sheila le dà una una scossa al punto che sembra essere scattato in lei un interruttore. Il passato torna a perseguitare Steffy e i flashback della sparatoria la rendono vulnerabile. Di fronte a Sheila, questa volta, la figlia di Ridge non appare più forte com’è accaduto tempo fa, quando l’ha affrontata a muso duro.

Le anticipazioni americane di B&B fanno sapere che Steffy verrà presto sconvolta da una preoccupazione travolgente. Consegnare Sheila alla giustizia diventerò per lei una vera e propria ossessione. Pare che accadrà anche qualcos’altro alla figlia di Ridge. Lo shock iniziale nel vedere Sheila offusca la mente di Steffy, che si rende subito conto del pericolo che attende dietro ogni angolo lei e la famiglia.

La figlia di Ridge tornerà ad avere problemi con la sua salute mentale? Non è la prima volta che Steffy si ritrova a vivere situazioni delicate che la portano inevitabilmente a cercare aiuto. Il pubblico l’ha già vista perdersi. Ad esempio, quando Liam e Hope hanno ritrovato Beth. La Forrester ha perso completamente il controllo iniziando a prendere dei farmaci e arrivando a diventare aggressiva con i suoi cari.

Ben presto il pubblico di Canale 5 vedrà Steffy rivivere una situazione simile quando crede che Finn sia morto. Lascia Los Angeles per qualche tempo, con lo scopo di riprendersi. Fortunatamente anche questa volta riesce a recuperare se stessa. Ma ecco che ora sta per accadere di nuovo. Steffy e Finn sono convinti che Sheila sia ormai scomparsa dalle loro vite.

Invece, trovandosela di fronte, la Forrester ha la conferma che questo è un incubo senza fine. Respira a fatica e la sua mente inizia a riportare immagini confuse della sparatoria. Sembra che Steffy ricadrà di nuovo in quel luogo oscuro. L’unica cosa che potrebbe evitare che ciò avvenga è l’amore e il senso di protezione che nutre nei confronti dei suoi figli.

Un incubo per la famiglia Forrester, con Thomas che torna a essere la persona subdola di un tempo deludendo tutta la sua famiglia.