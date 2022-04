Beautiful, Steffy: fuori la verità sul test di paternità, ma Vinny non si ferma

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful si scopre che è Finn il padre del bambino che Steffy aspetta. Il secondo figlio della giovane stilista è, in realtà, del medico. Ma perché il test di paternità ha dato il nome di Liam? Dietro il risultato c’è lo zampino di Vinny Walker. Quest’ultimo, convinto di fare un favore a Thomas, ha fatto sì che risultasse lo Spencer come il padre del bambino. E Thomas inizia ora ad avere dei sospetti al riguardo. Consapevole del fatto che il suo amico lavora nel laboratorio analisi dell’ospedale, il figlio di Ridge crede che ci sia il suo zampino in tutta questa storia.

Ad alimentare i suoi sospetti sono soprattutto i discorsi fatti da Vinny, il quale lo invoglia a farsi avanti con Hope, visto quanto sta accadendo. Ebbene nelle prossime puntate, Thomas rintraccia il suo amico e gli chiede apertamente se ha appunto alterato i risultati del test di paternità di Steffy. Nel frattempo, Finn affronta Liam, accusandolo di essersi comportato sempre male sia con la Forrester che con Hope. Dopo ciò, lo Spencer si presenta a casa di Steffy e si offre di accompagnarla all’appuntamento dal ginecologo.

La figlia di Ridge, però, tenta di mantenere le distanze e invita il suo ex marito a concentrarsi, invece, su Hope. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Thomas affronta il suo amico nel laboratorio dell’ospedale. Qui avviene una scazzottata, che termina con Vinny che ammette di aver manomesso il test di paternità di Steffy e di aver, così, fatto passare Liam come il padre del bambino.

A questo punto, Thomas si precipita da Hope per darle la notizia, che arriva anche alle orecchie di Finn. Nel frattempo, Steffy decide di partire in gran segreto per Parigi. Il suo scopo è quello di risparmiare al medico il peso di guardare lei e Liam crescere insieme un altro bambino. Fortunatamente, Finn riesce a fermare in tempo Steffy e a farle la sua proposta di matrimonio!

E mentre Hope rivela a Liam quanto ha appena scoperto attraverso Thomas, Finn informa la Forrester. In questo modo, Steffy ha finalmente la verità davanti: è il medico il padre del suo secondo figlio. Pertanto, accetta felice la sua proposta di matrimonio. Non solo, decide anche di rimuovere il suo ritratto con Liam dal muro di casa sua.

Per Liam e Hope, come già anticipato, la situazione non è la stessa. Infatti, la giovane Logan non riesce a perdonare suo marito, a cui fa ancora domande su quanto accaduto quella famosa notte in cui l’ha tradita con Steffy. Brooke ora teme che Thomas possa effettivamente approfittare della loro rottura per riconquistare sua figlia.

Intanto, Ridge viene a conoscenza di quanto accaduto e si infuria con Vinny. Decide di chiamare il tenente Baker, il quale prende in custodia il ragazzo per aver manipolato il test di paternità. Ma attenzione perché non finisce qui. Questa storia ha un’evoluzione davvero inaspettata! Vinny non si ferma qui e alla fine muore, investito da Liam!

Il ragazzo vuole a tutti i costi aiutare Thomas a tornare insieme a Hope e questa volta diventa il protagonista di una vera e propria tragedia!