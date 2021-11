Beautiful, Steffy esce di scena o resta incinta? La storia si ripete

Da quando l’attrice Jacqueline MacInnes Wood ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, i telespettatori americani hanno iniziato a chiedersi cosa accadrà a Steffy nella trama di Beautiful. Il capo sceneggiatore e produttore esecutivo, Bradley Bell, potrebbe decidere di creare una nuova dinamica intorno a una terza gravidanza della giovane Forrester. In passato è già capitato: l’attrice era incinta e nella trama della soap opera americana la stilista ha dato alla luce Kelly. Dopo di che, è accaduta la stessa cosa con il secondo figlio ed è nato il piccolo Hayes.

Ora che Jacqueline è nuovamente in dolce attesa, il produttore deve decidere come far coincidere le cose. La seconda gravidanza dell’attrice ha coinciso con la nascita di Hayes. Il pubblico di Canale 5 ancora deve assistere a questa fase della trama. Per chi non lo sapesse, Steffy scopre di essere incinta e non sa chi è il padre del bambino. In questo modo si scopre che la Forrester e Liam hanno trascorso una notte di passione, tradendo Finn e Hope.

Vinny modifica il test di paternità ed esce fuori che lo Spencer è il papà di Hayes. In poco tempo ci pensa Thomas a rimettere le cose al proprio posto e la verità esce fuori: Finn è il padre del bambino. Ora accadrà qualcosa di simile nelle prossime puntate americane di Beautiful? In effetti, Liam e Steffy potrebbero di nuovo ritrovarsi insieme.

Sia Finn che Hope stanno andando contro il volere dei loro rispettivi coniugi, cercando di avere un rapporto con Sheila e Deacon. Questa situazione potrebbe creare delle fratture e nuovi tradimenti. Una situazione simile è avvenuta quando Steffy restò incinta della piccola Kelly. In quel caso, non sapeva chi fosse il padre, tra Liam e Bill.

Ma la storia riguardante Hayes potrebbe risultare per il produttore ancora troppo fresca. Quindi la soap potrebbe utilizzare una tattica per nascondere il pancione dell’attrice, con delle inquadrature più ravvicinate. Nonostante ciò, è anche possibile che si decida di fare uscire di scena per qualche tempo Steffy, anche se questa sembra un’ipotesi improbabile.

Sicuramente ciò avverrà quando l’attrice partorirà il suo terzo figlio. Jacqueline dovrà prendersi del tempo per stare insieme al neonato e alla sua famiglia. In questo caso, l’uscita di scena sarà molto breve. Considerando la propensione della soap opera di fare nuovi giri sulle varie coppie, non si può di certo escludere che Steffy rimarrà di nuovo incinta e si ritroverà con il solito dubbio: chi è il padre?

Ci sarà sempre la probabilità che Steffy torni tra le braccia di Liam, anche se in questo momento si dichiara innamorata di Finn. Quindi, la gravidanza dell’attrice Jacqueline potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per la Forrester di rimanere incinta del suo terzo figlio.