Beautiful, Steffy e Bill: ci sarà il ritorno? Buone notizie per i fan dei ‘Still’

I fan della coppia composta da Steffy e Bill in Beautiful possono tornare a sperare? Le parole dell’attrice Jacqueline MacInnes Wood aumentano le speranze di quei telespettatori che stanno ancora attendendo un ritorno di fiamma per loro. L’interprete della figlia di Ridge fa pensare che è ancora possibile un futuro insieme per Steffy e Bill, in una nuova intervista su Soaps.sheknows.com. L’attrice fa notare che la giovane Forrester è l’unica donna che riesce a tenere a bada uno come Dollar Bill.

Non solo, sottolinea il fatto che entrambi i personaggi sono complessi e che riescono a far emergere le qualità nascoste l’uno dell’altra. Secondo Jacqueline, Bill e Steffy potrebbero essere la coppia ideale. Sono tanti coloro che hanno tifato per la loro storia d’amore e gli stessi attori hanno dimostrato di avere una certa alchimia sullo schermo. Difficile dimenticare le volte in cui il capo della Spencer Publications ha cercato di conquistare il cuore della bella stilista.

Questo accadeva anche nel momento in cui Steffy stava insieme a Liam. In tanti ricorderanno quando la figlia di Ridge sconvolse la sua vita, tradendo il suo amato proprio con il suocero, Bill. Il tradimento fu ancora più sconvolgente proprio per il legame di parentela. L’ultima volta che Steffy ha avuto a che fare con lui è stato devastante.

Ha dovuto affrontare il mistero legato alla paternità della piccola Kelly. Non sapeva, appunto, se il padre fosse Liam oppure Bill. Questa situazione ha, ovviamente, generato un grande dramma familiare, in cui si era inserita inaspettatamente Taylor. Quest’ultima, va precisato, sta per tornare in scena e i colpi di scena non mancheranno!

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America Steffy sta insieme a Finn. Bisognerà, però, fare attenzione: le anticipazioni americane segnalano una forte crisi per la coppia. Poi il pubblico sa bene che le storie d’amore nella soap opera americana non durano mai anni, senza tradimenti e rotture.

Dunque, effettivamente Bill potrebbe tornare a bussare alla porta di Steffy. Attualmente, lo Spencer è solo, visto che Katie non ha intenzione di perdonarlo e tornare al suo fianco. Sia Jacqueline che Don Diamont sono sorpresi dal numero di fan che ancora continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i loro personaggi.

“C’è una possibilità che possa accadere di nuovo. È molto felice in questo momento nel suo matrimonio con Finn, ma è una soap e niente dura per sempre”

Queste le parole di Jacqueline MacInnes Wood che stanno esaltando i fan che credono ancora nei Still!