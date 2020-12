Beautiful, Ronn Moss saluta Paolo Rossi: il video in cui cantavano insieme

L’ex interprete di Ridge Forrester con grande dolore saluta il Pallone d’Oro e in molti ricordano il filmato, diventato virale sui social, in cui si esibivano insieme

La morte di Paolo Rossi ha generato tristezza in Italia, ma anche all’estero. In particolare, Ronn Moss non può non commentare l’accaduto e condivide un post su Instagram, mostrando tutto il suo dispiacere. Non tutti sanno che nel febbraio 2019 era diventato virale il video del duetto musicale composto da Rossi e l’ex interprete di Ridge Forrester di Beautiful. Quando è stato registrato il filmato, il noto attore, che lasciò la soap opera americana per inseguire il suo sogno legato alla musica, si trovava in Italia, con il suo tour Usa Meets Italy. Moss ha soggiornato in questo arco di tempo ad Arezzo, precisamente a Poggio Cennina. Entrando ancora di più nel dettaglio, l’ex interprete di Ridge si trovava nel complesso della famiglia Rossi.

Proprio in questa circostanza, l’ex calciatore campione del mondo nel 1982 e Ronn, in un parco, avevano registrato il video. Sui social la loro esibizione ha riscosso un grande successo. Sono arrivati tanti apprezzamenti e oggi Moss non può di certo dimenticarlo. A filmarli ci avevano pensato le loro rispettive mogli Devin Devasquez e Federica Cappelletti. Sul suo account ufficiale di Instagram, condivide una foto che lo ritrae proprio insieme a Rossi. La foto è stata scattata nel corso di una serata in un locale a Forte dei Marmi risalente all’agosto del 2019, durante la quale l’ex calciatore e il cantante si sono esibiti.

“Non riesco a crederci. Caro Paolo Rossi mi manchi già. Troppo presto. Benedizione e amore a te, Federica e alla tua famiglia”.

Questo è il messaggio che, in queste ore, l’attore condivide con dolore. La notizia ha lasciato un po’ tutti gli italiani senza parole. A dare l’annuncio ufficiale sulla morte di Paolo Rossi è stata la moglie Federica, la quale ha pubblicato dei post su Instagram e Facebook. Pablito ha lasciato i suoi cari a soli 64 anni, a causa di un male incurabile. Solo pochi giorni fa, il mondo del calcio piangeva un’altra scomparsa, quella di Diego Armando Maradona. C’è chi crede che questo anno 2020 sia stato devastato da troppi momenti difficili e drammatici.

Sono diversi i messaggi che in molti stanno dedicando alla leggenda del calcio italiano. Chiaramente a ricordarlo sui social ci pensano, in particolar modo, i suoi colleghi.